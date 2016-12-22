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Генпрокуратура рассказала о своей роли в увольнении вице-президента РЖД
Политика, 21:28
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Генпрокуратура рассказала о своей роли в увольнении вице-президента РЖД
Генпрокуратура России при проверке РЖД выяснила, что вице-президент компании лоббировал интересы своих сыновей-бизнесменов, говорится в докладе главы ведомства. После проверки в РЖД топ-менеджер компании покинул свой пост
Фото: Игорь Зарембо / «РИА Новости»

Генпрокуратура России повлияла на увольнение вице-президента РЖД. Выяснилось, что топ-менеджер компании лоббировал интересы своих сыновей-бизнесменов, сообщает в докладе Совету Федерации глава ведомства Юрий Чайка.

«В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОАО «Российские железные дороги» установлено, что один из вице-президентов указанного общества лично принимал решения, связанные с заключением контрактов с коммерческой организацией, в целях обогащения своих сыновей — членов совета директоров этой организации и ее конечных бенефициаров», — говорится в докладе, сообщает «РИА Новости».

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Об этом Генпрокуратура проинформировала председателя правительства Дмитрия Медведева. «По решению совета директоров ОАО «Российские железные дороги» трудовые отношения с данным руководителем прекращены», — сообщается в докладе.

​Имя уволенного вице-президента РЖД «РИА Новости» не приводит.

За прошлый год из РЖД ушли несколько вице-президентов. Так, в феврале 2017 года должность старшего вице-президента оставил Сергей Мальцев (продолжил работу в компании в качестве советника президента РЖД). В апреле 2017 года стало известно об увольнении старшего вице-президента Валентина Гапановича.

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В мае прошлого года компанию по собственному желанию покинул вице-президент Салман Бабаев, сыновья которого являются членами совета директоров железнодорожного оператора АО «СГ-транс». Ранее, в июле 2016 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компаниям «Вектор Рейл» и «Башнефть-Транс» в покупке 50% «СГ-транс». Как сообщал «Коммерсантъ», ФАС, комментируя свое решение, отметила, что учредителями «Вектор Рейл» являются сыновья вице-президента РЖД Салмана Бабаева и гендиректор Федеральной грузовой компании (ФГК) — монополии Алексей Тайчер. Антимонопольное ведомство установило, что в таких условиях сделка по покупке части «СГ-транс» может привести к ограничению конкуренции.

Также в мае 2017 года работу в РЖД оставил Михаил Акулов, занимавший должность вице-президента по перевозкам пассажиров.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ОАО «РЖД» , Генпрокуратура РФ
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