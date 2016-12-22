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Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб.
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Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб.
Бизнес, 09:44
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Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб.

Для реализации инвестиционных проектов РЖД правительство увеличило уставный капитал компании на 25,9 млрд руб., говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Согласно тексту документа, уставный капитал увеличен для инвестиционных проектов по модернизации Московского железнодорожного узла (6,3 млрд руб.), реконструкции участка им. М.Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская (9,51 млрд руб.) с обходом Краснодарского железнодорожного узла, строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань (0,09 млрд руб.) и комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги (10 млрд руб.).

В феврале глава РЖД Олег Белозеров заявил об увеличении инвестпрограммы компании на 3 трлн руб. — до 11,2 трлн руб. Одним из ее приоритетов названо финансирование ВСМ «Евразия» (свяжет Китай и ЕС), кроме инвестиций в первый ее участок (Москва — Казань) планируется также профинансировать отрезки Казань — Екатеринбург (1,16 трлн руб.), Екатеринбург — Челябинск (260 млрд руб.) и Москва — Красное (на границе с Белоруссией, потребует 670 млрд руб). Начало строительства железнодорожного транспортного коридора намечено на 2018 год, окончание — на 2026 год. Общая стоимость проекта превысит 7 трлн руб.

 

Теги: РЖД , инвестпрограмма , уставный капитал
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