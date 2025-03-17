Бойцы ВСУ описали отступление из Суджи как «катастрофу и сцену из ужасов»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отступление украинской армии из Суджи в Курской области было крахом и катастрофой, заявили Би-би-си военнослужащие ВСУ, находившиеся на этих позициях.

Один из них, Владимир, 9 марта еще находился в Судже и заявил, что среди украинских солдат была паника, уходить можно было только ночью. По его словам, дорога, соединяющая Суджу и Сумы, была «под полным огневым контролем» России.

Другой военный, Максим, сообщил 11 марта, что военным ВСУ за несколько дней до этого приказали «организованно отступить», они пытались не допустить, чтобы российская армия перерезала трассу на Сумы. Максим добавил, что на ней образовались заторы из-за уничтоженной украинской техники.

Еще один военнослужащий, Антон, описал ситуацию к 11 марта как катастрофическую. Он сообщил, что ему удалось покинуть Суджу только пешком, так как логистика перестала работать: «организованные поставки оружия, боеприпасов, еды и воды» оказались невозможны.

Боец Дмитрий 11–12 марта описал обстановку в районе Суджи как «сцену из фильма ужасов», указав на большое количество раненых и убитых и разбитую технику. Он также сообщил, что выбирался оттуда пешком.

«Все закончилось в Курской области... операция не была успешной», — заключил Дмитрий.

Наступление российских сил в районе Суджи началось в первые дни марта, значительное влияние на ход боевых действий оказала операция «Поток», во время которой спецназ пробрался к украинским позициям по трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, топливо по которому не поступает с января.

13 марта военное ведомство сообщило об освобождении Суджи — это был единственный занятый ВСУ после вторжения 6 августа город. Под контроль России вернулись десятки населенных пунктов, силы ВСУ на 17 марта почти вытеснены с территории Курской области.