 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК направил в суд дело о хищении миллионов у Минобороны

СК направил в суд дело бизнесмена, обвиняемого в хищении ₽130 млн у Минобороны
Хищение было совершено в начале 2010-х в рамках контракта на поставку средств связи на 5 млрд руб. Фигурант, экс-глава компании «Ниеншанц», заочно арестован и объявлен в международный розыск
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Главное военное следственное управление СК направило в Тушинский районный суд Москвы дело о хищении 130 млн руб. в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Ниеншанц» Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказано в сообщении. Эта статья подразумевает до десяти лет лишения свободы.

Минобороны в 2010 году заключило контракты с «Ниеншанц» на поставку и установку средств связи на сумму более 5 млрд руб. Как полагает следствие, Ярутов в 2010–2011-м, действуя в составе организованной преступной группы, похитил путем обмана более 130 млн руб., внеся в бухгалтерские документы ложные сведения о стоимости средств связи.

Бизнесмен объявлен в международный розыск и заочно арестован. Его имущество на сумму более 40 млн руб. арестовано.

Ярутов был главой «Ниеншанц» в 2004–2011 годах, следует из данных СПАРК, и входит в состав его учредителей. Компания занимается созданием и продажей промышленных компьютеров и коммуникационного оборудования.

Против трех бизнесменов завели дело о хищении ₽300 млн на гособоронзаказе
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В феврале уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК) и получении взятки (ст. 290 УК) были возбуждены в отношении экс-начальника военного представительства Минобороны. Его подозревают в хищении денежных средств при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Он согласовал «кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции», которую выпускали по заказу государства. Фигурант арестован.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
хищение Минобороны Следственный комитет
Материалы по теме
Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора
Общество
Путин призвал МВД уделить внимание борьбе с хищениями на гособоронзаказе
Политика
В Тамбове завели дело после хищения ₽186 млн при ремонте концертного зала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Умер народный художник Адыгеи Феликс ПетувашОбщество, 16:54
Производитель водки Smirnoff предложил США альтернативу тарифам ТрампаВино, 16:49
В Тюмени пропал журналист, приехавший на чемпионат России по биатлонуСпорт, 16:48
Strategy докупила 130 биткоинов. Сколько монет накопила компания СэйлораКрипто, 16:45
СК направил в суд дело о хищении миллионов у МинобороныПолитика, 16:38
Курс юаня опустился ниже ₽11,5 впервые с июня 2024 годаИнвестиции, 16:36
В офисе Зеленского назвали условия прекращения ударов по РоссииПолитика, 16:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вучевич допустил, что слухи о «звуковой пушке» расследуют США и РоссияПолитика, 16:32
ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продуктыБизнес, 16:20
Solana исполнилось 5 лет. Как блокчейн стал самым используемым в миреКрипто, 16:20
В Пекине подтвердили намерение укреплять сотрудничество с ЕвросоюзомПолитика, 16:15
Россиянка погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте в КазахстанеОбщество, 16:10
Путин повысил до генерала Героя России из спецназа «Витязь»Общество, 16:08
Глава МОК заявил о «мяче на стороне ОКР» в вопросе восстановленияСпорт, 16:01