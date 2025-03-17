СК направил в суд дело бизнесмена, обвиняемого в хищении ₽130 млн у Минобороны

СК направил в суд дело о хищении миллионов у Минобороны

Хищение было совершено в начале 2010-х в рамках контракта на поставку средств связи на 5 млрд руб. Фигурант, экс-глава компании «Ниеншанц», заочно арестован и объявлен в международный розыск

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Главное военное следственное управление СК направило в Тушинский районный суд Москвы дело о хищении 130 млн руб. в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО «Ниеншанц» Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказано в сообщении. Эта статья подразумевает до десяти лет лишения свободы.

Минобороны в 2010 году заключило контракты с «Ниеншанц» на поставку и установку средств связи на сумму более 5 млрд руб. Как полагает следствие, Ярутов в 2010–2011-м, действуя в составе организованной преступной группы, похитил путем обмана более 130 млн руб., внеся в бухгалтерские документы ложные сведения о стоимости средств связи.

Бизнесмен объявлен в международный розыск и заочно арестован. Его имущество на сумму более 40 млн руб. арестовано.

Ярутов был главой «Ниеншанц» в 2004–2011 годах, следует из данных СПАРК, и входит в состав его учредителей. Компания занимается созданием и продажей промышленных компьютеров и коммуникационного оборудования.

В феврале уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК) и получении взятки (ст. 290 УК) были возбуждены в отношении экс-начальника военного представительства Минобороны. Его подозревают в хищении денежных средств при исполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах, в том числе на ООО «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону. Он согласовал «кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции», которую выпускали по заказу государства. Фигурант арестован.