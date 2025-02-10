Против трех бизнесменов завели дело о хищении ₽300 млн на гособоронзаказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителей компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» по факту хищения 300 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщило главное военное следственное управление ведомства.
Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 201.1 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенное организованной группой). Максимальное наказание за совершение этого преступления — десять лет лишения свободы.
Фигуранты — Александр Архипов (генеральный директор «Комплитстрой групп»), Артем Евдокимов (был генеральным директором ООО «Атенон» с апреля 2023 года по июль 2024 года, свидетельствуют данные СПАРК) и Михаил Масленников. Учредителем ООО «Комплитстрой групп», по данным «РБК Компании», является Ольга Масленникова (доля — 100%). Ольге Масленниковой ранее также принадлежали 100% в ООО «Атенон», следует из базы СПАРК, до нее долей в 16% владел Михаил Масленников.
В СК заявили, что Минобороны заключило государственные контракты общей стоимостью более 900 млн руб. на проведение строительных работ в Калининградской области. К их исполнению в качестве субподрядчиков привлекались компании «Комплитстрой групп» и «Атенон».
В 2023–2024 годах Архипов, Евдокимов и Масленников, «действуя вопреки законным интересам организаций», израсходовали более 300 млн руб. на цели, не связанные с исполнением контрактов, тем самым причинив государству ущерб в особо крупном размере, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК направил запрос в компанию «Комплитстрой групп».
ООО «Комплитстрой групп» зарегистрирована в июле 2014 года в Москве. Ее единственный владелец — Александр Архипов. Компания занимается строительством объектов разного назначения, в том числе нежилых домов, метро, автомобильных дорог, портовых сооружений, электростанций и др.
ООО «Атенон» зарегистрирована в октябре 2011 года в Калининграде. Сейчас ее единственным владельцем является Анатолий Зайнулин. Среди видов деятельности компании — оптовая торговля строительными материалами, строительство жилых и нежилых зданий, производство монтажных работ и др.
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