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Военная операция на Украине ,  
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Рубио заявил об ожидании подписания сделки по ископаемым с Украиной

США и Украина договорились заключить соглашение по полезным ископаемым
Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио и Майк Уолтц на пресс-конференции по итогам переговоров в Джидде, Саудовская Аравия
Марко Рубио и Майк Уолтц на пресс-конференции по итогам переговоров в Джидде, Саудовская Аравия (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Сделка о совместной добыче украинских полезных ископаемых не была предметом переговоров с представителями Украины в Джидде, но США ожидают, что она будет завершена, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает CNN.

«Это то, что было согласовано через нашего министра финансов и его коллегу с украинской стороны, — сказал он. — Оба президента проинструктируют соответствующих членов наших правительств завершить подписание сделки, этого соглашения, чтобы об этом было сообщено сегодня. И это произойдет».

Рубио подчеркнул, что эта тема остается важной, но не «главной темой на повестке дня», и отметил, что предстоит проработать детали, сообщает ABC News.

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В совместном заявлении по итогам переговоров в Джидде сказано, что «президенты обеих стран договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины для расширения украинской экономики и обеспечения долгосрочного процветания и безопасности Украины».

Также Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, участвовавший в переговорах, заявил, что намерен обсудить это с российскими представителями в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп анонсировал новые встречи делегаций Москвы и Вашингтона «сегодня или завтра».

Кроме того, США решили немедленно возобновить военную помощь и обмен разведдаными с Украиной, приостановленные после перепалки Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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