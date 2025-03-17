Китай пересмотрит идею «полярной державы» из-за сближения России и США

Китай называл себя «приарктическим государством», что вызвало острую реакцию у действительно приарктических стран, но теперь сбавил амбиции из-за возможного соглашения о сотрудничестве Москвы и Вашингтона в регионе, пишет SCMP

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Китай пересмотрит свою политику по присутствию в Арктике, в том числе стремление стать великой полярной державой к 2030 году, из-за возможного соглашения о сотрудничестве России с США. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на слова источников среди должностных лиц, а также экспертов.

В 2018 году китайские власти опубликовали план «Полярного шелкового пути», который предусматривал широкий доступ к природным ресурсам Арктики и значительную роль в управлении территорией. Там же Китай назвал себя «приарктическим государством» несмотря на расстояние в 1,4 тыс. км, которое разделяет эту страну с Полярным кругом. Как пишет SCMP, амбиции Пекина вызвали негативную реакцию со стороны арктических стран.

Теперь же интерес Китая к продолжению экспансии в Арктике снизился из-за геополитической напряженности, рассказал изданию источник, непосредственно знакомый с ситуацией. С его слов, цели Пекина были заявлены в весьма агрессивном тоне и с упоминанием фразы «приарктическое государство», с которой, «похоже, у всех были проблемы». «Теперь китайцы перестали использовать этот термин, и я думаю, что мы наблюдаем отход или значительное снижение интереса Китая к Арктике», — сказал собеседник.

«Я думаю, что Китай на данный момент будет испытывать трудности, особенно в случае, если Трамп и Путин заключат сделку по Арктике, которая явно нацелена на исключение Китая из региона», — сказал эксперт по Арктике и преподаватель геополитики и безопасности в Университете Лафборо в Великобритании.

Ученый при этом усомнился, что Пекин теряет интерес к Арктике. По его мнению, если Москва и Вашингтон договорятся по Арктике, встанет вопрос, с кем Россия предпочтет сотрудничать, — с Китаем или Трампом, либо попытается сохранить баланс.

Китай по-прежнему зависит от «доброй воли России» в доступе к Арктике, уверен Марка Лантейна, профессор политологии Арктического университета Норвегии.

Как выяснил Bloomberg, Россия и США рассматривают Арктику как возможную зону экономического сотрудничества, стороны обсудили разведку природных ресурсов, в том числе энергоносителей, и торговые пути. По словам источника агентства, Вашингтон видит в сотрудничестве по Арктике возможность «вбить клин» между Россией и Китаем.

«Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», - рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который приезжал на переговоры с США в составе российской делегации.