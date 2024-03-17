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На электронном голосовании в Москве Путин набрал 89% голосов

Мосгоризбирком: Путин набирает 89,1% голосов по результатам ДЭГ в Москве
Сюжет
Выборы президента России
На электронном голосовании в Москве Путин набрал 89% голосов, следом идут Даванков и Харитонов, сообщили в Мосгоризбиркоме. Шадаев ранее отчитался, что явка избирателей, проголосовавших дистанционно, составила рекордные 94%
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин набирает 89,1% голосов по результатам обработки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков по результатам ДЭГ набрал 4,4% голосов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 3,3%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,2% голосов, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова.

Всего в Москве было выдано 3,66 млн электронных бюллетеней, из них принято 3,64 млн.

После обработки 70% протоколов в Москве Путин набирает 88,8%, Даванков — 4,61%, Харитонов — 3,33%, Слуцкий — 3,13%, передает «РИА Новости».

После обработки 30,04% протоколов по всей стране Путин лидирует с 87,68%. Победу действующего президента также предсказали экзитполы ВЦИОМа и ФОМа. По их данным, за Путина готовы отдать голос 87–87,7% избирателей.

На прошлых выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%.

В России правом голоса обладают около 114 млн человек. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что к выборам по всей стране было открыто 94 тыс. избирательных уч

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Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

К вечеру 17 марта явка по всей стране составила рекордные 74,22%, сообщал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Явка избирателей, проголосовавших дистанционно, составила 94%, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он назвал такой показатель рекордным за все время использования системы.

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
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Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
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