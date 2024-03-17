На электронном голосовании в Москве Путин набрал 89% голосов
Президент Владимир Путин набирает 89,1% голосов по результатам обработки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.
Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков по результатам ДЭГ набрал 4,4% голосов, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 3,3%, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,2% голосов, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова.
Всего в Москве было выдано 3,66 млн электронных бюллетеней, из них принято 3,64 млн.
После обработки 70% протоколов в Москве Путин набирает 88,8%, Даванков — 4,61%, Харитонов — 3,33%, Слуцкий — 3,13%, передает «РИА Новости».
После обработки 30,04% протоколов по всей стране Путин лидирует с 87,68%. Победу действующего президента также предсказали экзитполы ВЦИОМа и ФОМа. По их данным, за Путина готовы отдать голос 87–87,7% избирателей.
На прошлых выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%.
В России правом голоса обладают около 114 млн человек. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что к выборам по всей стране было открыто 94 тыс. избирательных уч
Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.
К вечеру 17 марта явка по всей стране составила рекордные 74,22%, сообщал заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Явка избирателей, проголосовавших дистанционно, составила 94%, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он назвал такой показатель рекордным за все время использования системы.
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