Путин после обработки 40% протоколов набрал 87,5% голосов

Владимир Путин лидирует с рекордным преимуществом. Второе место у Николая Харитонова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Владимир Путин лидирует после подсчета 40,17%. По данным ЦИК он набирает 87,54% голосов.

Второе место занимает Николай Харитонов (4,02%), далее идут Владислав Даванков (3,98%), Леонид Слуцкий (3,07%).

В Москве по итогам онлайн-голосования Путин набирает 89,1%, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. У Даванкова 4,4%, у Харитонова 3,3%, у Слуцкого 3,2%.

В ходе дистанционного электронного голосования в 28 регионах России (кроме Москвы и Калининградской области) у Путина 87,4%. Далее идут Даванков (6,28%), Слуцкий (3,76%), Харитонов (2,56%).

В нескольких регионах подсчитаны 100% бюллетеней. В ЛНР у Владимира Путина 94,12%, в Херсонской области 88,12%, в ДНР 95,23%, в Якутии 87,79%, в Хабаровском крае 80,06%, на Чукотке 90,49%.

По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ у Владимира Путина более 87%. Второе место у Харитонова (4,6% по данным ВЦИОМ, 4,7% по данным ФОМ), третье у Даванкова (4,2%, 3,6%).

Максимального результата Владимир Путин добивался в 2018 году, когда за него проголосовали 76,69%.

Материал дополняется.