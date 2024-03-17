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Выборы президента России ,  
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Экзитполы показали победу Путина с 87% голосов

Экзитполы ВЦИОМ и ФОМ: Путин лидирует на выборах президента России с 87% голосов
Сюжет
Выборы президента России
По данным экзитпола ВЦИОМа, за Путина свой голос отдали 87% избирателей, ФОМ сообщает о 87,8%. На втором месте, по опросам обеих социологических служб, идет Харитонов, далее — Даванков и Слуцкий
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Действующий президент Владимир Путин побеждает на выборах президента России с результатом 87% голосов, Николай Харитонов набирает 4,6% голосов, Владислав Даванков — 4,2% голосов, Леонид Слуцкий — 3% голосов, следует из данных экзитпола ВЦИОМа.

Данные экзитпола ФОМа схожие: Путин лидирует с 87,8%, у Харитонова — 4,7%, у Даванкова — 3,6%, у Слуцкого — 2,5%.

Доля недействительных бюллетеней: 1,2% у ВЦИОМа и 1,4% у ФОМа.

Экзитпол — это опрос избирателей, проводимый сразу после того, как они покинули избирательные участки. Специалисты ВЦИОМа опросили 466 тыс. человек, на вопросы ответили 60,4% из них. В опросе ФОМа приняли участие 231 тыс. респондентов, отказались ответить 36,5%.

В России правом голоса обладают около 114 млн человек. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что к выборам по всей стране было открыто 94 тыс. избирательных участков.

Путин после обработки 40% протоколов набрал 87,5% голосов
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выборы главы государства проходят с 15 по 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: вице-спикер Госдумы и первый заместитель главы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции КПРФ Николай Харитонов.

К вечеру 17 марта явка по всей стране составляет рекордные 73,33%, сообщается на информационном табло в ЦИК. Эти данные, уточняет ТАСС, учитывают только явку с участков — без онлайн-голосования. Мосгоризбирком уже отчитался, что по результатам обработки ДЭГ в Москве Путин набирает 89,1% голосов. Всего к настоящему моменту обработано 26,74% протоколов. По данным ЦИК, действующий президент лидирует с 87,81% голосов.

На прошлых выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%.

Как избиратели голосовали на участках: явка по регионам
Данные на 0
Выбрать регион
Отменить
i
Голосование в регионе не проводится
Явка в %
до 40
40-60
60-70
70-80
80-100
*Регионы, подписавшие договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года.
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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