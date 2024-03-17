Умер экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль

В разные годы Геннадий Москаль руководил Закарпатьем и Луганской областью. Ему было 73 года

Геннадий Москаль (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press)

В возрасте 73 лет умер экс-глава Закарпатской и Луганской областных государственных администраций (ОГА), народный депутат Верховной рады и генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль. Об этом сообщил депутат Рады Николай Княжицкий в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Также о смерти Москаля сообщил в своем телеграм-канале депутат Николай Княжицкий.

Москаль родился в Черновицкой области УССР в декабре 1950 года. В 1970 году окончил Черновицкий техникум железнодорожного транспорта. До 1972 года служил в железнодорожных войсках СССР. В 1975 году завершил обучение в Львовской специальной средней школе милиции. Окончил Киевскую высшую школу МВД СССР в 1980 году и Академию МВД СССР в Москве в 1984 году.

В 1995–1997 годах был начальником управления МВД в Закарпатской области, в 1997–2000 годах работал в качестве руководителя Главного управления МВД Украины в Крыму и одновременно занимал должность заместителя министра внутренних дел Украины. В 2000–2001 годах был начальником управления МВД в Днепропетровской области, и также совмещал с должностью замглавы МВД Украины. Москаль был генерал-лейтенантом милиции.

Занимал пост председателя ОГА Закарпатской области с июня 2001-го по сентябрь 2002 года, а с ноября 2005 года по апрель 2006 года служил на аналогичной должности в Луганском регионе.

В 2007 году в ходе внеочередных парламентских выборов баллотировался в Верховную раду по спискам партии «Наша Украина — Народная самооборона». К моменту проведения выборов был беспартийным. После выборов 2012 года во второй раз попал в парламент Украины по спискам «Батькивщины». В Верховной раде он находился до ноября 2014 года.

В сентябре 2014 года Петр Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, назначил Москаля на должность главы Луганской ОГА, на которой он работал до июля 2015 года, когда был назначен на пост главы ОГА Закарпатской области. В апреле 2019 года написал заявление об отставке, а в июне того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил его.

Весной 2014 года в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о самоопределении Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). В феврале 2022 года Москва признала их независимость и начала военную операцию на Украине. ЛНР вошла в состав России вместе с ДНР, Херсонской и Запорожской областями по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.