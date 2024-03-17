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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о четвертой за сутки отраженной атаке дронов на Москву

Собянин: в Домодедово сбили еще один летевший на Москву дрон
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В Домодедово сбили третий за сутки беспилотник, сообщил Собянин. Всего с ночи в Подмосковье сбили пять летевших в сторону столицы дронов: атаки отразили также в Раменском и Ступинском округах. Пострадавших и разрушений не было
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Силы ПВО в городском округе Домодедово отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны уточняет, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в 10:15 мск.

В Росавиации сообщили, что с 9:39 мск в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения «для обеспечения безопасности полетов» гражданских самолетов.

Это уже четвертая отраженная атака дронов в Подмосковье и вторая — в Домодедово. Ночью, по данным Минобороны, в регионе сбили четыре беспилотника. Собянин уточнял, что дроны нейтрализовали в Раменском и Ступинском городских округах, а также два аппарата в Домодедово, дроны двигались в сторону столицы. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было.

До этого дрон, летевший в сторону Москвы, сбили в Раменском округе 12 марта. Пострадавших и разрушений не было, отмечал Собянин.

В Подмосковье сбили еще два беспилотника
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Всего, по данным Минобороны, ночью в восьми российских регионах сбили 35 беспилотников, почти половину из них — 17 аппаратов — в Краснодарском крае. По данным оперштаба региона, четыре беспилотника попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод, их нейтрализовали, но после падения одного аппарата возник пожар, его потушили. Один человек погиб в момент атаки, предварительная причина смерти — сердечный приступ, рассказали в оперштабе региона, добавив, что пострадавших непосредственно в результате пожара нет. Работников НПЗ эвакуировали.

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Домодедово Сергей Собянин дроны Подмосковье
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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