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Сенатор Косачев станет заместителем Матвиенко

Председателем комитета Совфеда по международным делам вместо него может стать бывший заместитель Лаврова Григорий Карасин, подтвердил Косачев
Валентина Матвиенко и Константин Косачев
Валентина Матвиенко и Константин Косачев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев будет избран в среду на заседании Совфеда вице-спикером палаты вместо Ильяса Умаханова, сообщил «РИА Новости» источник в аппарате верхней палаты парламента. Два источника РБК в верхней палате подтвердили, что Косачев станет вице-спикером по международному направлению.

Косачев подтвердил агентству, что может занять пост вице-спикера палаты. Отвечая на вопрос о повышении до уровня вице-спикера, Косачев ответил: «Да».

По данным источников РБК, международный комитет вместо Косачева возглавит сенатор, бывший замглавы МИД Григорий Карасин. То, что этот пост может получить Карасин, также подтвердил Косачев.

Умаханов, по словам источника, займет должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Константин Косачев стал членом Совета Федерации в 2014 году, он был назначен от Чувашской Республики. Тогда же он занял пост председателя комитета палаты по международным делам. Перед этим, с 2012 по 2014 год, он был руководителем Россотрудничества.

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С сентября 2015 года Косачев представляет в Совфеде Республику Марий Эл. В сентябре 2017 года глава республики Александр Евстифеев продлил его полномочия до сентября 2022 года.

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У председателя Совфеда Валентины Матвиенко есть шесть заместителей. Двое из них — Андрей Турчак и Андрей Яцкин — занимают пост первых заместителей. Оба сенатора получили эту должность в сентябре. Тогда предыдущий первый вице-спикер палаты Николай Федоров покинул свой пост, и Совет Федерации принял решение о назначении двух вице-спикеров палаты вместо одного.

Авторы
Анастасия Батманова, Евгения Кузнецова
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