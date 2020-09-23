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Политика ,  
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Совфед увеличил до двух число первых вице-спикеров палаты

Андрей Яцкин
Андрей Яцкин (Фото: Global Look Press)

Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о назначении двух вице-спикеров палаты вместо одного. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, трансляция заседания велась в YouTube-канале верхней палаты парламента.

«Принято решение увеличить число первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек», — сказала Матвиенко.

Первыми заместителями председателя назначили вице-спикера палаты Андрея Турчака и нового сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина.

Турчак и новый сенатор станут первыми заместителями Матвиенко
Политика
Андрей Турчак

Матвиенко заявила, что представляющий Чувашию сенатор Николай Федоров, ранее занимавший должность первого вице-спикера, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Накануне источник РБК в верхней палате сообщил, что у председателя Совета Федерации будут два первых заместителя вместо одного. Источник заявил, что кандидатуры уже согласованы, и назвал фамилии Турчака и Яцкина.

Яцкин был назначен сенатором от правительства Ростовской области 21 сентября. До этого он с 2004 года занимал должность полпреда правительства России в Совете Федерации. Сенатор будет представлять в Совфеде исполнительную власть региона весь период полномочий ростовского губернатора Василия Голубева.

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