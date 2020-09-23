Совфед увеличил до двух число первых вице-спикеров палаты

Андрей Яцкин (Фото: Global Look Press)

Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о назначении двух вице-спикеров палаты вместо одного. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, трансляция заседания велась в YouTube-канале верхней палаты парламента.

«Принято решение увеличить число первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек», — сказала Матвиенко.

Первыми заместителями председателя назначили вице-спикера палаты Андрея Турчака и нового сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина.

Матвиенко заявила, что представляющий Чувашию сенатор Николай Федоров, ранее занимавший должность первого вице-спикера, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.