НАТО отчиталось о росте оборонных расходов в год пандемии

Несмотря на пандемию страны НАТО в 2020 году увеличили военные бюджеты, общие расходы альянса на оборону превысили $1 трлн. Больше половины этих средств — это военные расходы США

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / AP)

Расходы на оборону НАТО в 2020 году увеличились на 2,69% по сравнению с 2019 годом. Это следует из годового отчета (*pdf), представленного 16 марта генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В абсолютном выражении сумма военных трат альянса в 2020 году составила $1,107 трлн. Согласно данным отчета, увеличение военных расходов в странах Европы, а также Канады, опережает рост военных расходов в США. Размер трат европейских союзников на оборону неоднократно становился поводом для претензий со стороны Вашингтона.

Согласно стандартам НАТО, члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако помимо США это требование выполняют лишь часть стран альянса. До 2020 года в их числе были Великобритания, Эстония и Греция. В преддверии саммита НАТО в 2018 году Дональд Трамп разослал лидерам стран альянса письма, в которых указывал на необходимость увеличения военных расходов. Президент США обещал, что изменит ситуацию, при которой Вашингтон тратит на оборону больше своих европейских союзников.

В странах НАТО помимо США рост расходов на оборону в 2020 году составил 3,87% по сравнению с 3,57% годом ранее. Однако темп прироста расходов на оборону все еще ниже, чем в рекордном за последние семь лет 2017-м — 5,9%. Тем не менее, в отчете отмечается, что 2020 год стал шестым подряд годом роста оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде.

С 2014 года сильнее всех расходы на оборону увеличили Литва (на 180%), Латвия (на 171%) и Венгрия (на 147%).