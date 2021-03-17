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НАТО отчиталось о росте оборонных расходов в год пандемии

Несмотря на пандемию страны НАТО в 2020 году увеличили военные бюджеты, общие расходы альянса на оборону превысили $1 трлн. Больше половины этих средств — это военные расходы США
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / AP)

Расходы на оборону НАТО в 2020 году увеличились на 2,69% по сравнению с 2019 годом. Это следует из годового отчета (*pdf), представленного 16 марта генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

В абсолютном выражении сумма военных трат альянса в 2020 году составила $1,107 трлн. Согласно данным отчета, увеличение военных расходов в странах Европы, а также Канады, опережает рост военных расходов в США. Размер трат европейских союзников на оборону неоднократно становился поводом для претензий со стороны Вашингтона.

Согласно стандартам НАТО, члены альянса должны тратить на военные нужды не менее 2% ВВП, однако помимо США это требование выполняют лишь часть стран альянса. До 2020 года в их числе были Великобритания, Эстония и Греция. В преддверии саммита НАТО в 2018 году Дональд Трамп разослал лидерам стран альянса письма, в которых указывал на необходимость увеличения военных расходов. Президент США обещал, что изменит ситуацию, при которой Вашингтон тратит на оборону больше своих европейских союзников.

В странах НАТО помимо США рост расходов на оборону в 2020 году составил 3,87% по сравнению с 3,57% годом ранее. Однако темп прироста расходов на оборону все еще ниже, чем в рекордном за последние семь лет 2017-м — 5,9%. Тем не менее, в отчете отмечается, что 2020 год стал шестым подряд годом роста оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде.

С 2014 года сильнее всех расходы на оборону увеличили Литва (на 180%), Латвия (на 171%) и Венгрия (на 147%).

Благодаря росту военных расходов в 2020 году стандарту НАТО, который требует тратить на военные цели не менее 2% ВВП, начали соответствовать сразу восемь стран. Ниже положенного уровня остаются военные расходы в Германии, Турции, Венгрии, Хорватии, Португалии, Италии и нескольких других странах. На долю США в 2020 году пришлось 71% совокупных оборонных расходов НАТО. На второй строчке Великобритания (6%), вслед за ней — Германия, Франция (по 5%).

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Также в отчете приводятся данные о численности вооруженных сил стран НАТО. В 2019 году в войсках альянса служили 3,245 млн человек (итоговые данные за 2020 год не подведены). В 2020 году из всех стран альянса самой большой армией обладали Соединенные Штаты — 1,346 млн человек. Вслед за ними идут Франция (208 тыс.), Германия (186 тыс.), Италия (175 тыс.), Великобритания (156 тыс.), Испания (122 тыс.) и Польша (120 тыс.).

В российском бюджете на 2021 год на ассигнования на оборону в России заложено 3,11 трлн руб. (14,5% общих всех расходов бюджета). В отношении к ВВП бюджет национальной обороны в 2021 году составит 2,7% — минимум с 2011 года. 

Расходы на национальную оборону в России начали расти с 2012 года из-за масштабной программы перевооружения армии и модернизации ОПК. После этого и вплоть до 2018 года они превышали 3% ВВП ежегодно, на пике достигнув 4,4% ВВП в 2016 году (в связи с досрочным погашением банковских кредитов ОПК по гарантии правительства). В 2018–2019 годах оборонные расходы вновь опустились ниже 3 трлн руб. в год (3% ВВП) на фоне прохождения пика гособоронзаказа.

Автор
Георгий Тадтаев
НАТО расходы на оборону
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