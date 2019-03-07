МИД Словакии вызвал посла России из-за реакции на статью о врагах Москвы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,28 0,30 EUR Бирж. 74,14 -0,44 Brent 66,07 0,50% USD Нал. 66,80 65,87 EUR Нал. 75,31 74,24 USD ЦБ 65,96 0,12 EUR ЦБ 74,57 0,16 EUR/USD 1,1182 -0,0126 BTC/USD Бирж. 3 976,10 24,70 IMOEX 2 476,64 -0,70% RTSI 1 179,58 -1,00% DJIA 25 446,15 -0,89% Nasdaq 7 415,40 -1,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,71%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,62%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,71%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,62%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 65,96 (+0,12) Quote, 12:40
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 74,57 (+0,16) Quote, 12:40
СМИ узнали о заключении Россией и Индией контракта на аренду подлодки Политика, 23:37 Минэкономразвития раскритиковало идею вернуть крабовые аукционы Бизнес, 23:22 Власти США обвинили Гульнару Каримову и экс-главу «дочки» МТС во взятках Общество, 23:10 Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе Политика, 23:04 Лига Европы по футболу. «Валенсия» — «Краснодар». Онлайн Спорт, 23:00 Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой Общество, 22:57 «Зенит» впервые пропустил три гола в домашнем матче Лиги Европы Спорт, 22:52 Спецпредставитель США встретился с российским послом и обсудил Венесуэлу Политика, 22:38 МИД Словакии вызвал посла России из-за реакции на статью о врагах Москвы Политика, 22:32 Тим Кук поменял имя в Twitter после оговорки Трампа Технологии и медиа, 22:21 Дерипаске начислили последнее вознаграждение за работу в совдире UC Rusal Бизнес, 22:14 Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Политика, 21:53 Bloomberg узнал об отказе Меркель «провоцировать Россию» по просьбе США Политика, 21:30 ЕС осудил высылку посла Германии из Венесуэлы Политика, 21:30
Политика ,  
0 
МИД Словакии вызвал посла России из-за реакции на статью о врагах Москвы
МИД Словакии вручил российскому послу ноту из-за комментария посольства на статью представителя Минобороны. Представитель министерства утверждал, что Россия в стратегических документах называет своими врагами Запад, НАТО и ЕС
Здание посольства России в Словакии (Фото: Игорь Шамшин / ТАСС)

Российского посла в Словакии вызвали в МИД страны, вызов связан с комментарием посольства после выхода в местных СМИ статьи о «врагах России». О вызове в министерство «РИА Новости» сообщил сам посол Алексей Федотов.

Федотов пояснил, что политический директор МИД Словакии Мариан Якубоци вручил ему ноту в ответ на ноту, направленную ранее в МИД российской стороной.

«Мы направили [ноту] в МИД [Словакии] несколько дней назад в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака, — рассказал Федотов. — Ондрейчак допустил в своей статье лживые высказывания по поводу содержания наших стратегических документов, согласно которым якобы Запад, НАТО и ЕС являются врагами России».

Посол отметил, что у стран могут быть расхождения в некоторых вопросах, в том числе касающихся безопасности и Крыма, но «твердая реакция» России на слова о якобы врагах страны «выглядит вполне естественной». Посольство России в своей ноте просило МИД Словакии разъяснить, являются ли подобные высказывания официальной позицией министерства в частности и властей Словакии в целом.

Ранее в официальном аккаунте российского посольства было опубликовано письмо дипмиссии в адрес Ондрейчака. В этом письме заявления представителя Минобороны называются «необоснованными, безосновательными и способными нанести ущерб доверию между народами двух стран».

В своей статье Ондрейчак также говорил об «аннексии Крыма» и о подрыве Россией принципов безопасности.

В декабре прошлого года Словакия выслала российского дипломата из-за  подозрений в разведдеятельности, объявив его персоной нон грата. Тогда премьер-министр страны Петер Пеллегрини заявил, что дипломат работал в аппарате военного атташе посольства России и собирал секретные данные. Позже Россия объявила персоной нон грата словацкого военного ди​пломата.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Словакия
Материалы по теме
Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter