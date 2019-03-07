МИД Словакии вызвал посла России из-за реакции на статью о врагах Москвы

МИД Словакии вручил российскому послу ноту из-за комментария посольства на статью представителя Минобороны. Представитель министерства утверждал, что Россия в стратегических документах называет своими врагами Запад, НАТО и ЕС

Здание посольства России в Словакии (Фото: Игорь Шамшин / ТАСС)

Российского посла в Словакии вызвали в МИД страны, вызов связан с комментарием посольства после выхода в местных СМИ статьи о «врагах России». О вызове в министерство «РИА Новости» сообщил сам посол Алексей Федотов.

Федотов пояснил, что политический директор МИД Словакии Мариан Якубоци вручил ему ноту в ответ на ноту, направленную ранее в МИД российской стороной.

«Мы направили [ноту] в МИД [Словакии] несколько дней назад в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака, — рассказал Федотов. — Ондрейчак допустил в своей статье лживые высказывания по поводу содержания наших стратегических документов, согласно которым якобы Запад, НАТО и ЕС являются врагами России».

Посол отметил, что у стран могут быть расхождения в некоторых вопросах, в том числе касающихся безопасности и Крыма, но «твердая реакция» России на слова о якобы врагах страны «выглядит вполне естественной». Посольство России в своей ноте просило МИД Словакии разъяснить, являются ли подобные высказывания официальной позицией министерства в частности и властей Словакии в целом.

Ранее в официальном аккаунте российского посольства было опубликовано письмо дипмиссии в адрес Ондрейчака. В этом письме заявления представителя Минобороны называются «необоснованными, безосновательными и способными нанести ущерб доверию между народами двух стран».