Небензя допустил скорое окончание «горячей фазы» конфликта на Украине

Небензя отметил, что при нынешней попытке урегулирования на Украине стоит проанализировать, почему не удалась предыдущая — Минские соглашения. С приходом республиканцев к власти в США шанс завершить боевые действия есть, счел он

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«Горячая фаза» конфликта на Украине может завершиться в скором времени, такая возможность появилась благодаря приходу к власти в США республиканцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании организации, трансляция которого шла на медиаресурсе ООН.

«Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — сказал он.

Небензя отметил, что в нынешнем мирном процессе идет анализ предыдущих попыток, то есть минских соглашений. Как он отметил, этот опыт показывает, что страны ЕС и Великобритания «абсолютно недоговороспособны» и не могут быть стороной урегулирования, из них не получатся «гаранты» и «посредники».

Постпред добавил, что перемирие и «заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе» — не гарантии урегулирования, и это еще один «урок Минска». Небензя подчеркнул, что Украина «безвозвратно» потеряла Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, которые вошли по итогам референдумов 2014 и 2022 годов в состав России.

18 февраля в Саудовской Аравии пройдет встреча высокопоставленных представителей России и США. Со стороны Москвы это будут помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и, вероятно, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио, советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Ушаков отметил, что на переговорах стоят три задачи: обсудить нормализацию двусторонних отношений, «вопросы начала возможных переговоров по Украине» и перспективы контактов на высшем уровне.

Киев не будет представлен на этих переговорах. Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Саудовскую Аравию, он планирует запросить информацию о контактах Москвы и Вашингтона у Эр-Рияда.