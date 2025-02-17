Эксперты назвали самый сложный вопрос в урегулировании на Украине

NYT: переговоры по Украине могут привести к заморозке линии фронта

Компромиссным соглашением по Украине может стать заморозка линии фронта, создание буферной зоны с 7,5 тыс. иностранного контингента и санкции за нарушение режима прекращения огня, считают эксперты NYT

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Группа экспертов во главе с профессором международного права Кембриджского университета Марком Уэллером разработала потенциальное соглашение по урегулированию на Украине, которое предполагает компромисс, в том числе по самому сложному вопросу — о гарантиях безопасности, пишет The New York Times (NYT).

Согласно этому плану, для поддержания режима прекращения огня потребуется временное развертывание сил численностью 7,5 тыс. человек из стран, приемлемых как для России, так и для Украины. В случае возобновления боевых действий любой из сторон немедленно последуют санкции, отмечает издание. Этот сценарий позволил бы Киеву проводить ограниченные учения с другими странами и сотрудничать с ними в производстве оружия и военной подготовке, при этом для него будет установлен запрет на использование ракет дальностью более 250 км, говорится в материале.

Бывший генсек ОБСЕ и швейцарский дипломат Томас Гремингер выделил три ключевых вопроса в предстоящем урегулировании: согласование «линии соприкосновения», создание буферной зоны и поиск способа привлечения к ответственности за нарушение режима прекращения огня. Решающее значение внесут формулировки соглашения, которые «могут оказаться очень техническими», считает эксперт. Он также обозначил три направления переговоров — американо-российское, российско-украинское и российско-европейское.

«У нас есть как минимум эти три уровня, — сказал он. — Коротких путей нет».

Что касается возможного компромисса по вопросу территорий, NYT перечислила заморозку линии фронта с возможностью мирного урегулирования в течение 10-15 лет.

Киев настаивает на обеспечении гарантий безопасности со стороны Запада в виде членства в НАТО или ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать утраченные территории и выражал уверенность в возможности их возвращения дипломатическим путем по окончании конфликта. Он также называл «сильной картой» на переговорах украинскую операцию в Курской области.

Путин выдвигал в качестве условий прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский посчитал эту инициативу ультиматумом.

Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и Западные страны не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией. 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, там до сих пор продолжаются бои. Спустя несколько дней экс-губернатор Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ установили контроль над 28 населенными пунктами. С того момента российское Минобороны отчитывалось об освобождении 23 населенных пунктов.