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Небензя назвал поведение Запада в минском процессе «камнем за пазухой»

Постпред Небензя: страны Запада держали «камень за пазухой», имитируя минский процесс
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Минский процесс для стран Запада был лишь прикрытием для перевооружения Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали «камень за пазухой» и прекрасно знали, что минский процесс для вас — всего лишь «дымовая завеса» для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов?» — задал риторический вопрос Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что недавние признания экс-президента Франции Франсуа Олланда, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего премьера Британии Бориса Джонсона «не оставляют никаких сомнений в том, что на Западе лишь имитировали конструктивный процесс».

Небензя также поставил под сомнение способность секретариата ООН выступать посредником в урегулировании с Украиной.

«С самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не слышали из уст его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан в восточных регионах», — сказал постпред.

Он отметил, что с первых дней спецоперации «секретариат вслед за западными странами тиражирует антироссийские штампы и прямые претензии в адрес России, утверждая при этом, что руководствуется решениями Генассамблеи — неконсенсусными решениями».

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Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову сообщил, что при работе над минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены. На вопрос «Работая над минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены?» Сурков ответил: «Нет».

В сентябре 2013 года Сурков стал помощником президента и возглавил управление по сотрудничеству с СНГ. При его посредничестве были заключены первые (в 2014 году) и вторые (в 2015-м) минские соглашения. Свой пост Сурков покинул в феврале 2020 года. Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил о его отставке заранее и сообщил, что она связана со «сменой курса на украинском направлении».

Теги
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