Россия денонсирует соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Правительство решило денонсировать соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Генконсульство Чехии в Екатеринбурге работало более 20 лет. Прага закрыла его после начала российской военной операции на Украине

Вход в здание бывшего Генерального консульства Чeшской Рecпублики в Екатеринбурге (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Российское правительство приняло решение о денонсации соглашения с Чехией об учреждении генерального консульства страны в Екатеринбурге, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соглашение об учреждении чешского генконсульства было заключено в ноябре 2001 года. Предложение денонсировать его поступило из МИД России. Правительство его поддержало.

МИДу поручено уведомить Прагу о принятом решении.

24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации на Украине, чешские власти решили закрыть свои генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, также они на год приостановили выдачи россиянам виз и видов на жительство (ВНЖ).

Кроме того, Прага объявила о закрытии российских генконсульств в Брно и Карловых Варах. Они прекратили работу с 7 марта 2022 года, их функции перешли к консульскому отделу посольства России в Праге.

Весной 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ в причастности к взрывам на складах боеприпасов, которые произошли в Вребтице в 2014 году. В российском МИДе сочли, что чешские власти не способны провести объективное расследование и пытаются переложить вину на «внешнего врага», коим посчитали Россию. Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками ГРУ и внешней разведки. Москва в ответ объявила о высылке 20 чешских дипломатов.

После начала российской военной операции на Украине Чехия присоединилась к серии высылок российских дипломатов. В конце прошлого марта Прага объявила персоной нон грата одного дипломата и потребовала от него покинуть страну. Российская сторона приняла аналогичное решение в отношении старшего дипломата посольства Чехии в Москве Витезслава Пивоньки.

Чехия с 2021 года включена в российский список «недружественных стран».