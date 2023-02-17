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Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного

Путин наградил главу Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного
Путин наградил Зорькина за плодотворную госслужбу и большие заслуги, глава Конституционного суда два месяца назад вручил президенту «кирпич» с постановлениями
Валерий Зорькин
Валерий Зорькин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Зорькин награжден за «выдающие заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», сказано в указе.

В декабре прошлого года Зорькин подарил Путину «кирпич» — сборник постановлений суда ко Дню Конституции. «Здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику», — пояснил он и отметил, что все судьи Конституционного суда передают президенту «самые добрые пожелания как гаранту Конституции».

Зорькин также был ранее награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» всех степеней. Он возглавляет суд уже шестой срок (их число не ограничено), впервые он возглавил Конституционный суд РСФСР в октябре 1991 года, не занимал должность в 1993–2003 годах, после чего снова был избран главой суда.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Валерий Зорькин Конституционный суд орден Андрея Первозванного

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