ФСБ сообщила о ликвидации планировавших теракт на химзаводе под Калугой

Два уроженца Центральной Азии планировали взорвать химпроизводство под Калугой и уехать в Сирию, они были убиты при попытке задержания. В их конспиративном жилье обнаружили готовую бомбу и огнестрельное оружие

Video

В Калужской области в ходе перестрелки убиты два последователя запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые планировали теракт на заводе в регионе, выпускающем химическую продукцию, сообщили в ФСБ.

Убитые — уроженцы республик Центральной Азии, они намеревались с помощью самодельной бомбы и зажигательных смесей подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами, а затем уехать в зону конфликта в Сирии.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки получили ранения, несовместимые с жизнью; никто из силовиков и гражданских не погиб, отметили в пресс-службе ведомства. ФСБ обнаружила в конспиративном жилье террористов огнестрельное оружие с боеприпасами, лабораторию для выпуска взрывчатых веществ, готовую бомбу и емкости с зажигательной смесью.

Заведено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч.2 ст. 205)

В начале февраля ФСБ сообщила о разгроме «ячейки исламистов» в Москве и Красноярске — запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Сотрудники ведомства задержали четверых подозреваемых в участии в ячейке и ее руководстве. Участники группы вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий и финансировали террористов в Сирии, а также призывали к терактам, рассказали в ФСБ.