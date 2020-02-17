МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

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МИД Украины 17 февраля вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест из-за задержания украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте украинского министерства.

«В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь», — говорится в заявлении.

Российские пограничники задержали 15 февраля в Азовском море судно с четырьмя украинскими моряками по подозрению в браконьерстве. Их доставили для разбирательства в Керчь. Позже моряки признали, что занимались незаконным выловом рыбы.

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