Борисов дал обещание Путину погрузиться в проблемы ТЭК за три месяца

Ранее Борисов курировал только оборонную промышленность. Он пообещал Путину, что за три месяца погрузится в сферу ТЭК и уже работает над мерами для поддержки отечественных производителей, в том числе в рамках нацпроектов

Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, которого в январе назначили куратором топливно-энергетического комплекса и промышленности, пообещал президенту Владимиру Путину за три месяца полностью погрузиться в проблемы ТЭК. Об этом он заявил во время встречи с президентом, сообщается на сайте Кремля.

«Скажу, что для меня эта сфера новая, я сейчас активно погружаюсь в проблемы топливно-энергетического комплекса. Наметил для себя три месяца для полного возможного погружения, в основном через посещение ключевых объектов ТЭК», — отметил Борисов.

Он доложил, что уже познакомился с «Советом рынка», посетил «Россети» (российский оператор электросетей) и побывал на открытии гидроэлектростанции в Северной Осетии — Алании (Зарамагской ГЭС-1).

По словам Борисова, он работает над перезапуском инновационного цикла вместе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым (он известен разработкой списка, куда вошли металлургические и другие компании, чьи сверхдоходы планировалось направить на выполнение майских указов Путина).

Кроме того, сейчас Борисов работает над поручением президента по созданию понятных и доступных мер поддержки отечественного производителя, чтобы усилить его присутствие на внутреннем рынке для реализации нацпроектов и всех госзакупок, включая инвестиционные программы «наших естественных монополий». «Это огромные деньги, которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономики и рост нашей промышленности», — заключил вице-премьер.