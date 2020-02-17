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Борисов дал обещание Путину погрузиться в проблемы ТЭК за три месяца

Ранее Борисов курировал только оборонную промышленность. Он пообещал Путину, что за три месяца погрузится в сферу ТЭК и уже работает над мерами для поддержки отечественных производителей, в том числе в рамках нацпроектов
Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, которого в январе назначили куратором топливно-энергетического комплекса и промышленности, пообещал президенту Владимиру Путину за три месяца полностью погрузиться в проблемы ТЭК. Об этом он заявил во время встречи с президентом, сообщается на сайте Кремля.

«Скажу, что для меня эта сфера новая, я сейчас активно погружаюсь в проблемы топливно-энергетического комплекса. Наметил для себя три месяца для полного возможного погружения, в основном через посещение ключевых объектов ТЭК», — отметил Борисов.

Он доложил, что уже познакомился с «Советом рынка», посетил «Россети» (российский оператор электросетей) и побывал на открытии гидроэлектростанции в Северной Осетии — Алании (Зарамагской ГЭС-1).

По словам Борисова, он работает над перезапуском инновационного цикла вместе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым (он известен разработкой списка, куда вошли металлургические и другие компании, чьи сверхдоходы планировалось направить на выполнение майских указов Путина).

Кроме того, сейчас Борисов работает над поручением президента по созданию понятных и доступных мер поддержки отечественного производителя, чтобы усилить его присутствие на внутреннем рынке для реализации нацпроектов и всех госзакупок, включая инвестиционные программы «наших естественных монополий». «Это огромные деньги, которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономики и рост нашей промышленности», — заключил вице-премьер.

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На прошлой неделе Борисов, как сообщали источники РБК, провел первое совещание по сетевым тарифам в электроэнергетике, на котором обсуждались два предложения «Россетей»: введение дифференцированного тарифа Федеральной сетевой компании (она входит в «Россети»), увеличивающего расходы присоединенных к магистральным сетям крупных потребителей, и платы за резерв сетевой мощности. Если реформа будет принята, финансовая нагрузка на промышленность может увеличиться на 100 млрд руб. Борисов не одобрил оба предложения. Как писали «Ведомости», он заявил, что предложения повлекут «риск ухудшения экономического развития регионов». Профильные ведомства должны представить доклад по теме к 1 марта.

До расширения полномочий Борисов курировал оборонную промышленность. Вопросами топливно-энергетического комплекса до него в прежнем правительстве занимался Дмитрий Козак. Борисов при этом был знаком с проблемами сферы: в 2019 году вместе с Козаком, нефтяными и оборонными предприятиями он обсуждал поручения Путина о конверсии в оборонной промышленности.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ТЭК, Правительство
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