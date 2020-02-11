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Борисов отправил на доработку энергореформу для промышленности

Новый куратор ТЭК, вице-премьер Юрий Борисов отправил на доработку две инициативы «Россетей» — о повышении тарифов для крупной промышленности и плате за резерв мощности. Они могут обойтись промышленности в 100 млрд руб.
Россети RSTI ₽1,6 +0,44% Купить
Юрий Борисов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, который в январе стал новым куратором ТЭК и промышленности в правительстве, 10 февраля провел первое совещание по сетевым тарифам в электроэнергетике. Об этом РБК рассказали два собеседника, близких к участникам заседания. РБК направил запрос представителю вице-премьера.

Обсуждались две инициативы «Россетей» — о введении дифференцированного тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»), который предполагает повышение платы для крупных потребителей, присоединенных к магистральным сетям, и платы за так называемый резерв сетевой мощности. В случае реализации этой реформы нагрузка на промышленность может вырасти на 100 млрд руб.

Реформа на 100 млрд руб.

Введение дифференцированного тарифа — это попытка избавиться от перекрестного субсидирования в энергетике. Сейчас промышленные предприятия, присоединенные к сетям низкого напряжения МРСК (межрегиональные распределительные сетевые компании, «дочки» «Россетей»), вынуждены оплачивать дорогой тариф, так как в него заложена субсидия для сдерживания цен для населения (физические лица подключены к сетям МРСК). У ФСК такой социальной нагрузки нет: к ней подключены только крупные потребители. Кроме того, состояние магистральных сетей в целом лучше, чем распределительных, потери меньше, так что тариф ФСК ниже тарифа МРСК в несколько раз. Минэнерго пытается решить проблему перекрестного субсидирования много лет, в том числе с помощью введения социальной нормы потребления электричества для населения, но до сих пор решение не принято. Идея распределить перекрестное субсидирование на всю промышленность появилась еще в 2013 году, но активно обсуждается последние пару лет, после того как «Россети» возглавил Павел Ливинский. В случае реализации этой идеи вырастет нагрузка на крупную промышленность.

«Россети» ожидают снижения конечного тарифа на передачу электроэнергии в среднем на 6% (без учета иных факторов, таких как инфляция и компенсация выпадающих доходов сетям), сказал РБК представитель компании.

Плату за резерв мощности Минэнерго предлагало ввести с 1 июля 2020 года. Все промышленные потребители электроэнергии должны будут платить электросетям за неиспользуемый резерв, в случае если они воспользовались менее чем 60% подключенной мощности. Таким образом министерство собиралось стимулировать потребителей отказываться от неиспользуемой мощности, а «Россети» — меньше тратить на строительство ненужных подстанций. По оценкам Сообщества потребителей энергии, это приведет к росту нагрузки на промышленность на 44–79 млрд руб в год.

Борисов раскритиковал оба предложения, говорят источники РБК. О том, что вице-премьер не поддержал идею повысить тарифы ФСК, сообщили и «Ведомости». По информации издания, он опасается, что это влечет «риск ухудшения экономического развития регионов». Доклад по этой теме профильные ведомства должны подготовить к 1 марта.

Вице-премьер сдвинул срок введения платы за резерв мощности на 2021 год, хотя Минэнерго предлагало это сделать уже с 1 июля 2020 года, говорят два собеседника РБК. По словам одного из них, Борисов также поручил еще раз проработать необходимость платы за резерв для предприятий с собственными электростанциями и предприятий первой и второй категории надежности (опасные химические, горнодобывающие предприятия, реанимации, отключение которых может привести к тяжелым последствиям и смерти людей). Второй собеседник РБК утверждает, что вице-премьер решил отменить введение платы за резерв для таких предприятий.

По данным «Коммерсанта», Борисов поручил Минэнерго доработать постановление правительства о плате за резерв мощности за две недели.

Авторы: Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова
Теги: «Россети», Юрий Борисов
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