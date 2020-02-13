«Росатом» ответил на сообщения о заморозке проекта в Боливии

«Росатом» продолжает строительство центра ядерных исследований и технологий в Боливии. Об этом госкорпорация сообщила в ответ на запрос РБК.

Компании не получала официальных заявлений о приостановке строительства от властей страны.

Ранее 12 февраля боливийские СМИ со ссылкой на главу энергетического агентства страны Хуана Альфредо Ромеро сообщили, что власти республики приостановили строительство ядерного центра в городе Эль-Альто, в котором участвовал «Росатом».

По данным издания El Deber, приостановка связана с претензиями нынешних властей Боливии к прежнему президенту Эво Моралесу. Он выделил на строительство ядерного центра $351 млн без согласования с парламентом.