Белый дом обвинил СМИ в создании хаоса вокруг обвинений в адрес России

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли считает, что оппоненты Дональда Трампа внесли в американскую политику больше хаоса, чем российское правительство, которое обвиняли во вмешательстве в выборы

Хоган Гидли (Фото: Al Drago / Bloomberg)

Выступая в эфире телеканала Fox News, Гидли заявил, что две группы создавали хаос вокруг расследования комиссии Роберта Мюллера по поводу возможных связей между штабом Дональда Трампа и Россией. «Демократы и центральные СМИ создали больше хаоса, чем русские», — цитирует его издание The Hill.

«Они более года врали американскому народу. И честные американцы должны быть возмущены этим», — добавил Гидли.

Ранее доклад Роберта Мюллера, в котором во вмешательстве в американские выборы обвинялись 13 россиян, создававшие фейковые аккаунты в социальных сетях, прокомментировал и президент Дональд Трамп. Он отметил, что предъявленное специальной комиссией Мюллера обвинение подтвердило отсутствие связей между Россией и его штабом. Президент США указал, что в заявлении прокуратуры указывалось, что российская организация начала действовать еще в 2014 году, то есть задолго до того,​ как сам Трамп заявил о намерении участвовать в президентской кампании.

В обвинении Мюллера действительно не говорится о том, что кто-либо из окружения Трампа имел отношение к создателям фейковых аккаунтов и сообщениям в социальных сетях. При этом там указывалось, что одной из задач обвиненных россиян было принижение роли Хиллари Клинтон, которая выдвигалась от Демократической партии.

Накануне американская прокуратура вынесла официальные обвинения 13 российским гражданам в том, что они вмешивались в политические процессы в США, в том числе во время президентских выборов 2016 года, по итогам которых президентом страны был избран Дональд Трамп. В документе, который подписан спецпрокурором Робертом Мюллером, обвиняемыми называются 13 граждан России, в том числе и бизнесмен Евгений Пригожин.