Белый дом обвинил СМИ в создании хаоса вокруг обвинений в адрес России

Выступая в эфире телеканала Fox News, Гидли заявил, что две группы создавали хаос вокруг расследования комиссии Роберта Мюллера по поводу возможных связей между штабом Дональда Трампа и Россией. «Демократы и центральные СМИ создали больше хаоса, чем русские», — цитирует его издание The Hill.
«Они более года врали американскому народу. И честные американцы должны быть возмущены этим», — добавил Гидли.
Ранее доклад Роберта Мюллера, в котором во вмешательстве в американские выборы обвинялись 13 россиян, создававшие фейковые аккаунты в социальных сетях, прокомментировал и президент Дональд Трамп. Он отметил, что предъявленное специальной комиссией Мюллера обвинение подтвердило отсутствие связей между Россией и его штабом. Президент США указал, что в заявлении прокуратуры указывалось, что российская организация начала действовать еще в 2014 году, то есть задолго до того, как сам Трамп заявил о намерении участвовать в президентской кампании.
В обвинении Мюллера действительно не говорится о том, что кто-либо из окружения Трампа имел отношение к создателям фейковых аккаунтов и сообщениям в социальных сетях. При этом там указывалось, что одной из задач обвиненных россиян было принижение роли Хиллари Клинтон, которая выдвигалась от Демократической партии.