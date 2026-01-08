 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео

Фермеры перекрыли тракторами центр Парижа на акции против сделки с МЕРКОСУР

Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео
Французские фермеры с помощью тракторов заблокировали движение по центральным улицам Парижа в знак протеста против торговой сделки ЕС с МЕРКОСУР, передает агентство Reuters.

Акция протеста состоялась рано утром четверга, 8 января. Судя по видео, тракторы перекрыли движение вокруг Триумфальной арки. Однако полиция окружила фермеров. Как пишет агентства, акция вызвала на трассе, ведущей из пригородов и Нормандии в Париж, пробки. Общая протяженность заторов более 150 км.

Поводом для акции протеста стало планируемое соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки. Фермеры опасаются, что рынок ЕС наводнят дешевые продукты питания. Подписать сделку с МЕРКОСУР члены Евросоюза планируют в пятницу.

МЕРКОСУР — это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Включает Аргентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу (членство приостановлено в 2016 году), Парагвай и Уругвай. Торговый блок покрывает территорию примерно 14,8 млн кв. км и объединяет более 295 млн человек.

Анастасия Карева
МЕРКОСУР Париж Франция протесты ЕС фермеры видео
