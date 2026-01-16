Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области
Минобороны сообщило о занятии двух сел за минувшие сутки. В ДНР – населенного пункта Закотное, а в Запорожской области – Жовтневого.
Закотное находится в Краматорском районе на южном берегу реки Северский Донец. Через село проходит дорога, связывающая Северск с Красным Лиманом.
Жовтневое находится на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области, где российские войска продолжают расширять плацдарм. Чуть западней находится железная дорога, связывающая Пологи с крупным поселком Покровское в Днепропетровской области.
Жовтневое переводится как Октябрьское. В соответствии с украинским законодательством в конце 2010-х оно было переименовано в Еленоконстантиновку.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC