Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии двух сел за минувшие сутки. В ДНР – населенного пункта Закотное, а в Запорожской области – Жовтневого.

Закотное находится в Краматорском районе на южном берегу реки Северский Донец. Через село проходит дорога, связывающая Северск с Красным Лиманом.

Жовтневое находится на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области, где российские войска продолжают расширять плацдарм. Чуть западней находится железная дорога, связывающая Пологи с крупным поселком Покровское в Днепропетровской области.

Жовтневое переводится как Октябрьское. В соответствии с украинским законодательством в конце 2010-х оно было переименовано в Еленоконстантиновку.

