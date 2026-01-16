 Перейти к основному контенту
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии двух сел за минувшие сутки. В ДНР – населенного пункта Закотное, а в Запорожской области – Жовтневого.

Закотное находится в Краматорском районе на южном берегу реки Северский Донец. Через село проходит дорога, связывающая Северск с Красным Лиманом.

Жовтневое находится на западном берегу реки Гайчур в Запорожской области, где российские войска продолжают расширять плацдарм. Чуть западней находится железная дорога, связывающая Пологи с крупным поселком Покровское в Днепропетровской области.

Жовтневое переводится как Октябрьское. В соответствии с украинским законодательством в конце 2010-х оно было переименовано в Еленоконстантиновку.

Материал дополняется

