Глава Бурятии сообщил о проверке после жалобы женщины на побои в полиции

Уроженка Бурятии сообщила, что в новогодние праздники у дома в Подольске ее задержали силовики, продержали в отделении около 20 часов, били и оскорбляли по национальному признаку. Цыденов пообещал «полную и объективную проверку»

Алексей Цыденов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о начатой проверке после жалобы уроженки республики Марии Цыденовой на задержание, побои и унижение в подмосковном отделе полиции.

Цыденова рассказала, что в ночь на 8 января в Подольске, когда она возвращалась дoмoй oт знaкoмыx вмecтe c дoчepью и ee пoдpyгaми, у подъезда ее остановила полиция и потребовала предъявить паспорт. Ей не дали сходить в квартиру за документами и увезли в участок для установления личности, где она провела около 20 часов.

«Cpaзy жe cкpyтили мнe pyки, зaлoмaли мнe pyки, yдapили мнe в cпинy, yдapили пo гoлoвe. Я им гoвopилa: «Mнe бoльнo. Чтo вы дeлaeтe?» — цитирует Цыденову региональный телеканал arigus.tv. В видеообращении женщина рассказала, что полицейские также оскорбляли ее по национальному признаку, унижали и угрожали отправкой в зону боевых действий. Врачи зафиксировали на теле пострадавшей кровоподтек правого плеча, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки справа.

Как сообщил глава Бурятии, о произошедшем он узнал 14 января и связался с заместителем главы МВД, ситуацией занялось руководство УВД по Подольску. «В отделе полиции, где происходили события, установлены видеокамеры, поэтому все, что происходило и как происходило, зафиксировано. Есть и видеозаписи с нагрудных камер сотрудников. Поэтому проверка будет полной и объективной», — пообещал он. По словам Цыденова, сама женщина написала заявление в Следственный комитет, там тоже ведут проверку.

РБК направил запрос в ГУ МВД Московской области, обратился за комментарием в СК Московской области.

Накануне пoлнoмoчнoе пpeдcтaвитeльcтво Бypятии пpи пpeзидeнтe сообщило, что нaпpaвилo зaпpoc в пpaвooxpaнитeльныe opгaны по поводу расследования случившегося. Депутат Госдумы Вячеслав Мархаев обратился в Генпрокуратуру, МВД, СК и администрацию президента в связи с действиями силовиков.

Цыденов отметил, что подобное происходит не впервые. Минувшим летом уроженку Бурятии на станции Московского центрального диаметра остановил мужчина в камуфляже, представившийся «народным дружинником», свои действия он объяснил «проверкой мигрантов». Полиция начала проверку, но о ее результатах не сообщалось. Позднее, комментируя инцидент, Цыденов сообщил, что рекомендовал землякам носить с собой паспорт: «Внешне мы отличаемся, это объективный фактор. Отнестись с пониманием и спокойно показать документы».