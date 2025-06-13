Глава Бурятии заявил о проверке «дружинников», задержавших женщину на МЦК

Материалы на «дружинников» казачьего сообщества, которые «решили помочь полиции» и «задержали» уроженку Бурятии при входе на МЦК, переданы в СК. Никакие активисты не могут заниматься самоуправством, подчеркнул Цыденов

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Уроженка Бурятии Аюна «столкнулась с превышением полномочий» со стороны дружинников казачьего сообщества во время проверки полиции соблюдения миграционного законодательства в Подмосковье, участники инцидента установлены, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале.

Инцидент произошел 5 июня. Как уточнили «Вести.Бурятия», на выходе станции Московского центрального диаметра человек, представившийся «народным дружинником», остановил и применил силу в отношении девушки под предлогом проверки мигрантов. Видео с попыткой задержать женщину на станции МЦД «Немчиновка» ранее разошлось по соцсетям. На нем человек в камуфляже пытается задержать женщину, называя себя «народный контроль» и объясняя свои действия «проверкой мигрантов».

«Дружинники местного казачьего сообщества в инициативном порядке решили оказать содействие проверяющим. Участники инцидента установлены. По закону они могут только выступать свидетелями, понятыми, оказывать ответное противодействие», — заявил Цыденов.

Полиция проводит проверку, материалы дела в отношении «дружинников» передадут в следственный отдел ГСУ СК в Одинцово для привлечения их к ответственности, отметил он.

Глава региона сообщил, что дал поручение главе постпредства Бурятии в Москве выяснить все обстоятельства произошедшего, направить официальное обращение в полицию. «Порядок и законность должны быть во всем. Никакие активисты, слабо представляющие свои и чужие права, а также географию и народонаселение нашей страны, не могут заниматься самоуправством. Если такие активные, то пусть присоединяются к нашим ребятам на передовой на СВО. Россия — многонациональная страна», — заявил Цыденов.

Глава Бурятии также попросил земляков в связи с «неспокойной ситуацией» и «повышенными мерами безопасности» в Московском регионе и всех крупных городах России, «лучше иметь при себе паспорт».