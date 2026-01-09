 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минобороны Сирии объявило прекращение огня в трех районах Алеппо

Фото: Karam al-Masri / Reuters
Фото: Karam al-Masri / Reuters

Министерство обороны Сирии 9 января объявило о прекращении огня в районах Шейх-Макус, Ашрафие и Бани-Заид в Алеппо для обеспечения безопасности мирного населения. Текст обращения оборонного ведомства приводит сирийское агентство SANA. Al Jazeera уточняет, что этому предшествовали несколько дней столкновений между сирийской армией и Сирийскими демократическими силами (СДС), состоящими из курдов.

Согласно заявлению Минобороны, прекращение огня ввели «из-за глубокой обеспокоенности за безопасность мирного населения в Алеппо и во избежание возобновления военной эскалации в жилых районах». Режим прекращения огня вступил в силу после 3:00 мск.

Сирийское Минобороны потребовало от вооруженных групп в трех районах Алеппо покинуть эти территории с 03:00 до 09:00 утра 9 января. Им разрешено взять с собой только легкое личное оружие. Сирийская армия обещает обеспечить их сопровождение и безопасный проход до пунктов назначения на северо-востоке страны, передает агентство.

Сотрудника сирийского Минобороны убили в районе Алеппо
Политика
Фото:Omar Albam / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне, 8 января, командование внутренней безопасности Алеппо сообщило о введении комендантского часа в районах Ашрафие, Шейх Максуд, Бани Зейд, аль-Сирьян, аль-Хулок и аль-Мидан, передает Al Jazeera. Кроме того, МВД Сирии заявило, что правительственные войска начали развертывание в районе Ашрафие после вывода оттуда вооруженных формирований, связанных с СДС, передает SANA.

По меньшей мере 22 человека погибли и 173 получили ранения в Алеппо с момента начала боевых действий между сирийскими военными и СДС 6 декабря, пишет Al Jazerra. Сирийская армия обвинила СДС в обстреле гражданских районов артиллерийскими и минометными снарядами. Курдская группировка опровергла это обвинение.

Столкновения в Алеппо произошли на фоне зашедших в тупик переговоров об интеграции СДС в государственные институты, согласно мартовскому соглашению 2025 года, пишет Al Jazeera.

Соглашение подтверждало территориальную целостность Сирии и предусматривало интеграцию всех гражданских и военных структур северо-востока страны в единую систему государственного управления. Это включало передачу под центральный контроль пограничных переходов, аэропорта и нефтегазовых месторождений.

Реализация данного документа привела бы к переходу территории, которую с 2015 года контролируют поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС), под полную юрисдикцию Дамаска.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Сирия курды Алеппо прекращение огня Минобороны
