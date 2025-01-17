Военный кабинет рекомендовал правительству Израиля принять сделку с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля рекомендовал правительству принять соглашение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников, сообщила канцелярия израильского премьера.
«После изучения всех аспектов — политических, безопасностных и гуманитарных — и с пониманием того, что предложенная сделка способствует достижению целей войны, министерская комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству одобрить предложенный план», — говорится в сообщении.
Заседание правительства будет созвано позже в течение 17 января.
Ранее канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что ХАМАС, как ожидается, освободит первых заложников в рамках сделки в воскресенье, 19 января. Как писала The Times of Israel, обладатель российского и израильского паспортов Александр Труфанов попал в число заложников на обмен. Он был захвачен при начале войны в октябре 2023 года.
В ночь на 17 января источники Axios и The Jerusalem Post сообщили, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня. Офис израильского премьера позднее подтвердил эту информацию. Непрямые переговоры между воюющими сторонами велись в Дохе и Каире. На первом этапе сделки ХАМАС передаст израильской стороне 33 заложника, большинство из них, предположительно, живы. В основном это женщины, дети, пожилые, больные и раненые. В ответ Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных.
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