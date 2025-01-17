В «Единой России» не нашли нарушений в словах депутата Саковича о «хабалках»

В «Единой России» не нашли нарушений в словах депутата о «хабалках»

Депутат назвал женщин, жаловавшихся на цены, «хабалками» и посоветовал им «побиться головой о стену». Эксперты, к которым обратилась ЕР, не выявили в его словах этических нарушений. Сакович закрыл доступ к странице во «ВКонтакте»

Андрей Сакович (Фото: Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»)

Президиум политсовета Марийского регионального отделения «Единой России» не нашел нарушений этических норм в комментариях депутата городского собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича в соцсетях, вызвавших общественный резонанс. Об этом заявили в пресс-службе местного отделения партии РБК.

Скриншоты переписки депутата с гражданами в комментариях под постом во «ВКонтакте» ранее опубликовало издание «Волжск24». На них видно, как Сакович отвечает читателям: «на это и расчет! Чтоб все обходили вас стороной и на ваши тупые комментарии не реагировали. Идите уже отсюда, вас здесь не стояло» и «если не спрашивают Вас, то и рот не открываете! А такие хабалки как вы с Марией правилам хорошего тона не обучены, поэтому лезите туда, куда не звали» (орфография автора сохранена. — РБК). Кроме того, он также советовал женщинам, которые жаловались на рост цен на продукты, «побиться головой о стену», отмечает портал.

На момент публикации материала страница депутата во «ВКонтакте» была закрыта от широкого круга пользователей.

В региональном отделении «Единой России» сообщили о получении двух обращений от граждан, по которым была проведена независимая лингвистическая экспертиза высказываний Саковича в соцсетях.

«Согласно заключению Центра судебной экспертизы, высказывания А.В. Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающими честь и достоинство личности, а также не являются «уничижительными характеристиками» личности, поскольку не имеют и не несут такой смысловой нагрузки ни в прямом, ни в переносном смысле», — заявили в пресс-службе регионального отделения партии.

Заключение эксперта было рассмотрено президиумом регионального политсовета партии. Совет решил не привлекать Саковича «к партийным взысканиям за отсутствием нарушения этических норм партии», отметили в пресс-службе отделения.

Также «для профилактики некорректного поведения в социальных сетях» с депутатами и активистами партии «провели образовательные мероприятия», подчеркнули в Марийском региональном отделении «Единой России.

Сакович состоит в партии с 2022 года. Он родился в Полтаве Украинской ССР в 1973 году. С 2019 года живет в Йошкар-Оле. Является членом городского политсовета «Единой России», а также членом собрания депутатов Йошкар-Олы.