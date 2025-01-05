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Военная операция на Украине ,  
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Немецкий депутат удалил твит о планах Шольца прилететь в Россию

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Военная операция на Украине

Депутат бундестага от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер удалил свой пост в соцсети X, в котором утверждалось, что канцлер Олаф Шольц планирует приехать в Москву.

В субботу 4 января Кизеветтер опубликовал информацию, что Шольц может посетить Москву до досрочных выборов в бундестаг, которые запланированы на 23 февраля. Источников информации депутат не привел. Сам канцлер опроверг заявление депутата, назвав их ложью.

Генеральный секретарь партии СДПГ Маттиас Мирш призвал генерального секретаря ХДС заставить Кизеветтера удалить публикацию и принести извинения.

В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы, которые были назначены после роспуска бундестага и отказа в доверии правительству Шольца. Главным конкурентом действующего канцлера является Фридрих Мерц, выдвинутый оппозиционным блоком ХДС/ХСС.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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