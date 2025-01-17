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Военная операция на Украине ,  
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В Северной Осетии ввели режим «Ковер»

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Военная операция на Украине
Глава Северной Осетии объявил режим опасности беспилотников и сообщил о переводе всех сил и средств в режим повышенной готовности. Аэропорт Владикавказа временно закрыли, но он уже возобновил работу
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Северной Осетии объявили режим опасности беспилотников, а также режим «Ковер», аэропорт Владикавказа закрыт, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — написал он в телеграм-канале.

Меняйло подчеркнул, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

В 14:02 мск Меняйло объявил об отмене режима опасности беспилотников, он продлился почти час. «Режим «Ковер» также снят — аэропорт работает по обычному графику», — добавил он.

Международный аэропорт Владикавказ (Беслан) расположен в 26 км от Владикавказа. По итогам 2024 года его пассажиропоток превысил 940 тыс. человек.

Согласно онлайн-табло аэропорта Владикавказа, вылет и прилет всех рейсов ожидаются по расписанию.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Впервые Минобороны России сообщило о перехвате беспилотника над Северной Осетией в июне прошлого года. В декабре после очередной атаки и падения обломков дрона на торговый центр «Алания молл» был создан оперативный штаб. Тогда погибла женщина, еще один человек пострадал.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Северная Осетия Сергей Меняйло Владикавказ беспилотники
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