Умер экс-президент Эстонии, готовивший декларацию независимости страны

Арнольд Рюйтель (Фото: сайт президента Эстонии)

Бывший эстонский президент (2001-2006) Арнольд Рюйтель скончался в 96 лет вечером 31 декабря, сообщает канцелярия действующего президента Алара Кариса.

В конце декабря политика в тяжелом состоянии госпитализировали, отмечает Delfi.

Рюйтель родился 10 мая 1928 года в семье православных эстонцев. Свою карьеру он начинал в сельскохозяйственной отрасли: в 1969-1977 годах он был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии (окончил ее в 1964 году), имел степень кандидата сельскохозяйственных наук.

В 1977 году стал членом бюро ЦК Коммунистической партии Эстонии. В 1979-1983 годах был первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году получил пост председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Спустя пять лет принял участие в подготовке Декларации о суверенитете Эстонии. В 1990-м был избран председателем Верховного Совета Эстонской ССР, занимал эту должность до 1992 года. В эти годы принимал участие в разработке Конституции республики.

В 1992-м впервые выставил свою кандидатуру на пост президента, в первом туре победил с результатом 43%, но во втором проиграл. Вновь попытался стать президентом в 1996 году (выборы в этот раз проходили на уровне парламента — так выбирают президента и сейчас), но снова потерпел неудачу во втором туре.

Третья попытка оказалась для Рюйтеля удачной — он стал президентом в 2001 году во втором туре, когда решение принимала специальная коллегия выборщиков. В 2006 году баллотировался на второй срок, но не смог победить.