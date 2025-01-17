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Палестино-израильский конфликт ,  
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WP узнала об обещании Нетаньяху возобновить операцию в Газе в перемирие

WP: Нетаньяху пообещал возобновить операцию в Газе после первого этапа сделки
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Нетаньяху пообещал ультраправым членам коалиции в правительстве возобновить военную операцию в секторе Газа после первого этапа сделки, сообщили источники WP. В ходе него боевики должны освободить 33 заложников
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал крайне правым членам своей коалиции в правительстве возобновить военную операцию в секторе Газа после первого этапа сделки, пишет The Wasington Post (WP) со ссылкой на источники, «знакомые с ходом переговоров».

В то время как израильские власти стремились урегулировать разногласия с палестинским движением ХАМАС и подготовить почву для обмена заложниками и заключенными, ряд союзников Нетаньяху сочли сделку преждевременной и пригрозили выйти из его коалиции и «свергнуть правительство», пишет WP.

Так, на днях министр национальной безопасности Израиля и лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир пообещал выйти из правящей коалиции в случае ратификации соглашения с ХАМАС в Кнессете (парламенте). Он добавил, что рассмотрит возможность вернуться в случае возобновления военной операции. Другой ключевой союзник Нетаньяху министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что его ультраправая партия «Религиозный сионизм» останется в правительстве при условии, что война возобновится «с большей силой, в полную мощь и в новой форме, пока мы не добьемся полной победы».

На фоне переговоров Нетаньяху с представителями ультраправой коалиции израильское правительство отложило голосование по соглашению с палестинскими боевиками на вечер субботы, 18 января, после чего парламент должен ратифицировать сделку.

В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАС
Политика
Израильтяне на акции&nbsp;протеста с требованием вернуть всех заложников домой после того, как узнали&nbsp;о переговорах по прекращению&nbsp;огня в Газе, Тель-Авив, Израиль, 15 января 2025 года &nbsp;

Axios и Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщали, что Израиль и ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали соглашение о прекращении огня. На первом этапе группировка должна освободить 33 заложников в обмен на более 1 тыс. палестинских заключенных. Второй этап должен быть согласован во время первого и потребует вывода израильских военнослужащих из сектора Газа, пишет WP. Как утверждал президент США Джо Байден, третья фаза подразумевает послевоенное восстановление анклава.

7 октября 2023 года ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, убил около 1,2 тыс. человек и еще свыше 250 взял в заложники и вывез в Газу. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в палестинском анклаве. За это время сторонам удалось достичь перемирия один раз — с 24 ноября по 1 декабря 2023 года. За это время боевики отпустили 105 удерживаемых заложников.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС Биньямин Нетаньяху сделка перемирие сектор Газа
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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