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Адвокат Навального в последнем слове вспомнил анекдоты в СССР

Адвокаты Навального, обвиненные в участии в экстремистском сообществе, выступили с последним словом. Прокурор требовал назначить сроки, близкие к максимально возможным по вмененной статье. Приговор по делу судья огласит 17 января
Вадим Кобзев (слева)&nbsp;и Алексей Липцер
Вадим Кобзев (слева) и Алексей Липцер (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

В районном суде Петушков Владимирской области в пятницу обвиняемые в участии в экстремистском сообществе адвокаты Алексея Навального выступили с последним словом.

Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина задержали в октябре 2023 года и предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст.282.1. УК). Процесс над ними начался 24 сентября. Судья Юлия Шилова провела его в закрытом от прессы и слушателей режиме по ходатайству стороны обвинения. Защита выступала против этого решения.

Из троих обвиняемых вину признал Сергунин, о чем стало известно в конце мая.

В последнем слове представлявший интересы Навального с 2011 года Вадим Кобзев (текст его выступления опубликовала «Новая газета»; осенью 2022 года издание лишили лицензии) заявил, что Навальный и его адвокаты раньше не могли знать, что «в 2021-м всю его деятельность за 10 лет признают преступной, а в 2024-м его адвокатов будут судить за передачу его мыслей».

«Будущее неведомо, но нам известно прошлое <...> Рассказанный анекдот про конституционный строй или чиновников СССР, то есть передача критических и высмеивающих мыслей, являлась тогда ровно тем же самым, что в нашем деле именуется «дискредитацией» и «экстремизмом», — сказал Кобзев, отметив, что потом такие приговоры отменяли, и пожелав судье не произносить фраз из романа Эриха Марии Ремарка «Искра жизни» «я действовал по приказу», «я ничего не знал», «я делал все, что в моих силах».

Приговор по делу судья огласит 17 января.

В ходе прений 24 декабря прокурор Андрей Катков потребовал назначить обвиняемым сроки, близкие к максимально возможным по вмененной статье. Согласно УК, наказание по обвинению в участии в экстремистском сообществе предусматривает как штраф в размере от 300 до 600 тыс., так и лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью. Прокурор Катков потребовал приговорить Вадима Кобзева к пяти годам и 11 месяцам колонии общего режима; Алексея Липцера к пяти годам и 10 месяцам колонии; Игоря Сергунина к пяти годам и шести месяцам. Прокурор также попросил суд запретить адвокатам оказывать юридические услуги в течение пяти лет.

Как писал «Коммерсант», в материалах обвинения указывалось, что с марта 2021 года по август 2023 года Липцер, Сергунин и Кобзев, «являясь членами сообщества», по очереди отправлялись на свидание с Навальным, снабжали его информацией о действиях участников объединения в России и за границей, а затем передавали им различные указания. Мосгорсуд признал возглавляемые Навальным Фонд боры с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями и запретил их в августе 2021 года.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Алексей Навальный Вадим Кобзев Алексей Липцер приговор суд Владимирская область ФБК адвокаты
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