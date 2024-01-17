Канада запретила ученым из России и Китая проводить исследования в сфере обороны

Канада запретила гранты для ученых из России на оборонные исследования

Для обеспечения национальной безопасности Канада запретила ученым из некоторых китайских, российских и иранских университетов получать федеральные гранты на проекты в области обороны

Фото: Lance Cpl. Darien J. Bjorndal / Global Look Press

В Канаде запретили выделять исследователям из определенных университетов Китая, России и Ирана гранты на проекты, которые связаны со сферой обороны и безопасности, сообщается на сайте правительства.

«Хотя исследования, проводимые Канадой, отличаются высоким качеством и характером сотрудничества, открытость может сделать их мишенью для иностранного влияния», — сказано в совместном заявлении министров инноваций, здравоохранения и общественной безопасности.

В основном в список университетов, ученым из которых запрещено проводить исследования, входят китайские вузы. Агентство отмечает, что распоряжение касается федерального финансирования, но власти выразили надежду, что к таким же мерам прибегнут и на других уровнях.

Из российских организаций в список попали Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики».

В 2022-м в Канаде исследователя Юэшена Вана из канадской государственной электроэнергетической компании Hydro-Quebec заподозрили в шпионаже в пользу Китая. Предполагалось, что он передал китайским университетам и исследовательским центрам информацию о компании. Юэшена обвинили в разглашении коммерческой тайны, мошенничестве и злоупотреблении доверием государственных должностных лиц.