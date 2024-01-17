Канада запретила гранты для ученых из России на оборонные исследования
В Канаде запретили выделять исследователям из определенных университетов Китая, России и Ирана гранты на проекты, которые связаны со сферой обороны и безопасности, сообщается на сайте правительства.
«Хотя исследования, проводимые Канадой, отличаются высоким качеством и характером сотрудничества, открытость может сделать их мишенью для иностранного влияния», — сказано в совместном заявлении министров инноваций, здравоохранения и общественной безопасности.
В основном в список университетов, ученым из которых запрещено проводить исследования, входят китайские вузы. Агентство отмечает, что распоряжение касается федерального финансирования, но власти выразили надежду, что к таким же мерам прибегнут и на других уровнях.
Из российских организаций в список попали Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики».
В 2022-м в Канаде исследователя Юэшена Вана из канадской государственной электроэнергетической компании Hydro-Quebec заподозрили в шпионаже в пользу Китая. Предполагалось, что он передал китайским университетам и исследовательским центрам информацию о компании. Юэшена обвинили в разглашении коммерческой тайны, мошенничестве и злоупотреблении доверием государственных должностных лиц.
На связи с проверенными новостями
Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео
Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн
Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности
Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд
В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики
В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек