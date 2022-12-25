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NYT сообщила о способах привлечения на работу в полицию в США

Департаменты полиции в некоторых штатах США предлагают новым сотрудникам бонусы, бесплатные перелеты до места проведения вступительных испытаний и смягчают требования к внешнему виду — например, разрешают носить бороды
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Полицейские департаменты в США пытаются привлечь новобранцев способами, сравнимыми с теми, которые «мог бы использовать футбольный тренер, чтобы заполучить ценного квотербека» (позиция игрока нападения в американском и канадском футболе), пишет The New York Times. Это происходит на фоне увольнений офицеров полиции и снижения числа новых заявок на поступление на службу.

Например, в Луисвилле (Кентукки) жителей других штатов доставляют на самолете для прохождения вступительных испытаний, на это время их поселяют в отеле, а в поездке их сопровождает офицер полиции. В ряде штатов на западном побережье США руководство предлагает десятки тысяч долларов бонусов за переход полицейских из других подразделений.

В округе Фэрфакс, штат Вирджиния, для будущих офицеров устраивают церемонию «дня подписания» (в чем она заключается, издание не уточняет), когда они официально принимают предложение о работе. Также там смягчили требования к внешнему виду сотрудников — в отношении причесок и татуировок. В Мэриленде используют таргетированную рекламу для размещения объявлений с вакансиями.

В Акроне (штат Огайо), где летом проходили протесты из-за смерти 25-летнего афроамериканца Джейленда Уокера (по данным полиции, он был застрелен, когда пытался скрыться после нарушения правил дорожного движения), открыты десятки вакансий офицеров. По словам шефа полиции Стивена Майлетта, ему удалось привлечь новые кадры, но общее количество новобранцев остается слишком низким. Чтобы это исправить, он отменил давний запрет на ношение бороды для офицеров.

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис подписал распоряжение о выплате $5 тыс. для новобранцев полиции. В Миннеаполисе (Миннесота) городской совет недавно утвердил выплаты в размере $7 тыс. для офицеров полиции, которые передумали уходить в отставку.

NYT отмечает, что увольнения начались после массовых беспорядков в 2020 году, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса число желающих стать полицейскими резко снизилось. По данным соцопросов, на которые ссылается газета, в 2021 году число увольнений оказалось выше на 43% по сравнению с 2019-м, а доля офицеров, вышедших на пенсию, выросла на 24%. Тенденция отчасти сохранилась и в этом году.

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