Президент Вьетнама подал в отставку

Нгуен Суан Фук (Фото: Eduardo Munoz / Getty Images)

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку, сообщает онлайн-газета VN Express. Нгуен Суан Фук ушел со своего поста, говорится в сообщении газеты. Центральный комитет коммунистической партии Вьетнама дал согласие на отставку Нгуен Суан Фука с поста члена Политбюро, члена ЦК партии 13-го созыва и на его отставку с поста президента, говорится в сообщении издания.

«Сознавая свою ответственность перед партией и народом, он подал заявление об увольнении с назначенных должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию», — цитирует сообщение ЦК партии агентство Vietnam News. На своем посту Нгуен Суан Фук «приложил большие усилия» для руководства страной и борьбой с COVID-19, достигнув важных результатов, говорится в заявлении ЦК.

В то же время он был руководителем, когда должностные лица страны, в том числе два вице-премьера и три министра «допустили нарушения, которые привели к серьезным последствиям». Два вице-премьера подали в отставку со своих постов, два министра и многие чиновники были привлечены к уголовной ответственности, говорится в сообщении ЦК.

Согласно Конституции Вьетнама, президент является главой государства, представляющим страну во внутренних и внешних делах. Президент избирается Национальным собранием Вьетнама из числа депутатов на срок полномочий собрания, которое является высшим государственным органом власти. Национальное собрание также должно будет одобрить отставку Нгуен Суан Фука с поста президента. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что на этой неделе Нацсобрание проведет внеплановое заседание, чтобы ратифицировать отставки «высокопоставленных чиновников».

Нгуен Суан Фук занимал должность премьер-министра Вьетнама с апреля 2016 года по апрель 2021 года, после чего был избран президентом страны.

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