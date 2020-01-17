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Политика ,  
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Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об «украинском деле»

По его словам, глава Facebook получил «много денег» за публикацию 30-секундного ролика про расследование в отношении Байдена-младшего. Также он обвинил Путина, Ким Чен Ына и Трампа в нежелании видеть его президентом США
Джо Байден (Фото: Richard Drew / AP)

Претендент на пост президента США от Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден в интервью The New York Times (NYT) раскритиковал Facebook и ее основателя Марка Цукерберга за публикуемые в социальной сети фейки, а также проблемы с конфиденциальностью.

«Я никогда не был фанатом Facebook, как вы, наверное, знаете. Я никогда не был большим поклонником Цукерберга. Я думаю, что он (Цукерберг. — РБК) настоящая проблема», — заявил он.

По словам Байдена, Facebook распространяет ложную информацию, зная, что она является неправдой. Как отметил политик, чтобы бороться с подобным положением дел, необходимо отменить раздел 230 Акта о порядочности в сфере коммуникаций, который защищает медиаплатформы, форумы и новостные сайты от наказаний за размещение ложных данных, которые делают пользователи.

При этом он указал на то, что, если у интернет-изданий есть редакторы, то в случае с Facebook это не так, и это «абсолютно безответственно».

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Отвечая на вопрос о том, должен ли Цукерберг быть привлечен к уголовной ответственности, если факт нанесенного Facebook вреда будет доказан, Байден сказал, что миллиардер должен быть привлечен к гражданской ответственности, как и его компания. «Занимался ли он чем-то, что стало сговором, который фактически причинил вред, который фактически равнялся бы уголовному преступлению, это другой вопрос. Это возможно, и вполне вероятно, что подобное может произойти», — добавил кандидат в президенты.

Байден упомянул, что ранее Цукерберг принял решение удалить из Facebook рекламу, которая, по словам Байдена, была запущена по указу российских властей против его президентской кампании.

NYT напомнила, что в октябре прошлого года в Facebook появился 30-секундный ролик, в котором Байдена обвиняли в шантаже украинских правительственных чиновников, которые имели отношение к расследованию против его сына Хантера Байдена, до 2019 года входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

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«Ему (Цукербергу. — РБК) платили много денег, чтобы опубликовать это. Я выяснил три вещи. Во-первых, [президент России Владимир] Путин не хочет, чтобы я был президентом. Во-вторых, [лидер КНДР] Ким Чен Ын думает, что я должен быть избит до смерти, как бешеная собака, и третье, президент США [Дональд Трамп] тратит миллионы долларов, чтобы не дать мне быть кандидатом. Интересно, почему?» — задался вопросом Байден.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джо Байден, Марк Цукерберг, Facebook
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