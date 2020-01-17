Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об «украинском деле»

По его словам, глава Facebook получил «много денег» за публикацию 30-секундного ролика про расследование в отношении Байдена-младшего. Также он обвинил Путина, Ким Чен Ына и Трампа в нежелании видеть его президентом США

Джо Байден (Фото: Richard Drew / AP)

Претендент на пост президента США от Демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден в интервью The New York Times (NYT) раскритиковал Facebook и ее основателя Марка Цукерберга за публикуемые в социальной сети фейки, а также проблемы с конфиденциальностью.

«Я никогда не был фанатом Facebook, как вы, наверное, знаете. Я никогда не был большим поклонником Цукерберга. Я думаю, что он (Цукерберг. — РБК) настоящая проблема», — заявил он.

По словам Байдена, Facebook распространяет ложную информацию, зная, что она является неправдой. Как отметил политик, чтобы бороться с подобным положением дел, необходимо отменить раздел 230 Акта о порядочности в сфере коммуникаций, который защищает медиаплатформы, форумы и новостные сайты от наказаний за размещение ложных данных, которые делают пользователи.

При этом он указал на то, что, если у интернет-изданий есть редакторы, то в случае с Facebook это не так, и это «абсолютно безответственно».