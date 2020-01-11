В США заподозрили Россию в попытках помешать избранию Байдена президентом

Начатое расследование должно определить, пытаются ли российские граждане ослабить позиции кандидатов от Демократической партии

Джо Байден (Фото: Richard Drew / AP)

Американские спецслужбы в настоящий момент изучают, действительно ли Россия намерена вмешаться в президентскую кампанию и помешать избирательной кампании кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

По одной из версий существует возможность того, что в России будут пытаться ослабить позиции Байдена, раскручивая историю о его попытках помешать расследованию в отношении сына бывшего вице-президента, работавшего одно время на Украине. По словам одного из собеседников Bloomberg, давление на Байдена может быть сравнимо с попытками опорочить Хиллари Клинтон перед предыдущими выборами.

То, что в США опасаются использования россиянами социальных сетей для распространения дезинформации, подтвердил чиновник Министерства юстиции США Джон Демерс. «Возможно появление сфальсифицированных документов, которые будут вбрасываться вместе с правдивыми данными. В этом случае будет сложно отделить ложь от истины», - сказал он. Демерс при этом не стал отвечать на вопрос, идет ли речь о целенаправленной кампании против Байдена.

Как указывает Bloomberg, в случае если кому-то в России захочется вмешаться в выборы, задача по сравнению с 2016 годом у этих людей упростится. Если четыре года назад для поиска компрометирующих Клинтон документов понадобилась помощь хакеров, то сейчас материалы, которые могут быть использованы против Байдена, находятся в открытом доступе. Как указывается в докладе американского института, изучающего вопросы внешней политики, российские англоязычные телеканалы издания уже негативно освещают деятельность Байдена, а также Майкла Блумберга, также заявившего о желании побороться с Трампом на выборах.

После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях действительно было. При этом установить сговор между избирательным штабом Трампа и Россией комиссии не удалось.