Три вопроса о правительственном кризисе на Украине

«Посмотрим», — ответил РБК собеседник в офисе президента Украины на вопрос, будет ли принята отставка. По его словам, процедура отставки будет осуществляться не через президента, а через Верховную раду.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Украины.

Кто должен принять решение об отставке

Сам Гончарук призвал журналистов не спешить с выводами. Он пояснил, что передал президенту заявление, написанное на имя председателя Верховной рады, и тот может внести его в парламент в любой момент. В офисе президента сообщили, что Зеленский прошение Гончарука получил и рассмотрит его, а о результатах рассмотрения сообщит отдельно. Пока президент потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

Прошение об отставке сейчас не имеет никаких юридических последствий: если бы премьер хотел подать в отставку, то должен был бы подать заявление председателю Верховной рады, говорится в комментарии украинской оппозиционной партии «Голос». Юридически не президент решает вопрос об отставке премьера, а Рада, заявил и украинский политолог Владимир Фесенко. Заявление Гончарука, судя по тексту и общему политическому контексту, — это не стремление уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности, считает он. Решение об отставке через представление Зеленского будет противоречить Конституции Украины, подчеркивает Фесенко. Поскольку в сентябре 2019 года парламент утвердил программу правительства, то до сентября 2020 года Верховная рада не может отправить правительство, в том числе и премьер-министра, в отставку, резюмировал эксперт.

Тем не менее премьер вправе подать заявление об отставке напрямую в парламент. Согласно закону о кабинете министров, после получения заявления Рада должна рассмотреть его не позднее чем на десятый день, если оно поступило во время очередной сессии, и не позднее первой пленарной недели следующей сессии, если заявление поступило в межсессионный период. Нынешняя сессия заканчивается 17 января, дата начала следующей на сайте украинского парламента пока не указана.

Что происходило с экономикой при Гончаруке

Гончарук — самый молодой премьер в истории Украины. Он возглавляет кабинет менее пяти месяцев — Верховная рада утвердила его в должности 29 августа.

Выступая в Раде перед голосованием за назначение премьером, Гончарук заявил о планах ускорить рост экономики Украины до 5−7%, создать 1 млн рабочих мест, изменить ситуацию с высокой ценой на ресурсы, а также добиться стоимости ипотеки в гривне в 12−13%. «Это совершенно точно можно сделать в следующем году. Уже в этом году может снижаться процентная ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес. Это может запустить строительство и промышленность. Дешевое кредитование — это одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время», — заявил он.

За время премьерства Гончарука курс гривны укрепился, что позитивно сказалось на долларовом долге Украины, сообщил украинский политолог Вадим Карасев. В 2019 году Киеву удалось снизить госдолг до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано его снижение до менее 50%. Согласно последним данным Минфина Украины, совокупный государственный и гарантированный государством долг страны по состоянию на 31 октября сократился на 1,35%, до $81,83 млрд.

Другие макроэкономические показатели также в зеленой зоне. Нацбанк Украины в конце года прогнозировал рост ВВП на уровне 3,5%, а ранее он ожидал его на уровне 3%. Похожие прогнозы сделали Всемирный банк (3,6%), Европейский банк реконструкции и развития (3,4%) и МВФ (3%). Инфляция в стране, по прогнозам Нацбанка, по итогам прошедшего года замедлится примерно до 6%.

С другой стороны, отмечает Карасев, потребительские цены растут, а экспорт при росте импорта падает. Оппозиция критиковала правительство за рост цен на хлеб и увеличение задолженности по выплатам зарплат. В частности, представители «Оппозиционной платформы» со ссылкой на данные Госслужбы статистики указывали, что на Украине за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%, а в ноябре в годовом измерении сократилось на 14,1%; по итогам 2019 года в стране зафиксирован рекордный рост задолженности по зарплатам.

Также критики правительства указывают на отсутствие прогресса в принятии решений по ключевым вопросам. В частности, за последние полгода Офису президента и правительству не удалось провести земельную реформу. Минэкономики является драйвером этой реформы, и вся экономическая часть ее лежит на ведомстве, указывает Карасев. Однако он считает, что пять месяцев — недостаточный срок, чтобы делать выводы о работе правительства.