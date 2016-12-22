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Поклонская ответила на призыв прокуратуры Украины пообщаться о госизмене
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Поклонская ответила на призыв прокуратуры Украины пообщаться о госизмене
Политика, 04:15
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Поклонская ответила на призыв прокуратуры Украины пообщаться о госизмене
Отвечая на приглашение украинской генпрокуратуры «пообщаться о госизмене», Наталья Поклонская призвала ее перестать «заниматься одурманиванием народа Украины». Ранее Юрия Луценко она попросила завести дело на Петра Порошенко
Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, ранее занимавшая должность генпрокурора Крыма, ответила на «приглашение» Генпрокуратуры Украины приехать в Киев и «пообщаться на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа».

Ранее, 16 января, на имя главы украинского надзорного ведомства Юрия Луценко она написала запрос, в котором попросила его завести уголовное дело на президента страны Петра Порошенко. Политика, по мнению российского парламентария, можно обвинить в дискриминации и нарушении прав русскоязычного населения на Украине. Кроме того, преступниками в своем обращении Поклонская назвала экс-премьера республики Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова и главу СБУ Валентина Наливайченко (они, как считает депутат, виновны в захвате власти, терактах и массовых беспорядках).

«Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: город Киев, ул.Дегтяревская, 31-а.», — ответил на это Поклонской представитель украинского надзорного ведомства Андрей Лысенко.

«Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры», — отреагировала на это российский депутат (цитата по «РИА Новости»). «Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой «евроинтеграции», — добавила она, заметив также, что ее письмо Луценко никак «не относится к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве».

В прокуратуре Украины пообещали «с удовольствием пообщаться» с Поклонской
Политика

«Подобную щедрость предложила бы обратить в доход обворованного указанными мной должностными лицами государства для возможности принятия решения по ходатайству моих адвокатов о моем допросе по видеоконференцсвязи, в соответствии с требованиями УПК Украины», — заключила Поклонская.

В период с марта 2014 года по октябрь 2016-го она занимала должность прокурора Республики Крым. В этот период на полуострове состоялся референдум о присоединении к России. ​Впоследствии Поклонская была избрана депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия». В связи с этим в сентябре 2016 года украинская прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовные дела в отношении депутатов российской нижней палаты парламента, избранных на территории Крыма. Поклонскую в надзорном ведомстве, в частности, обвинили в государственной измене.

Позже, в декабре прошлого года, прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что Наталья Поклонская также совершила «военное преступление», запретив деятельность «Меджлиса крымских татар» (деятельность этой организации в апреле 2016 года запретил Верховный суд Крыма — по иску Поклонской он признал ее экстремистской).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Генпрокуратура Украины , Наталья Поклонская , госизмена
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