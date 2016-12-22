Поклонская попросила генпрокурора Украины завести дело на Порошенко

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отправила на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко письмо с описанием «преступлений» нынешнего украинского руководства. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Письмо носит статус публичного заявления. Поклонская объяснила ИА «Крыминформ», что это сделано, «чтобы обойти тот информационный барьер, созданный на Украине». «Действующая власть, руководители страны — это те организаторы преступлений — специально делают невозможным получение информации о происходящем в стране», — заявила она.

По закону заявление должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). После этого проводится проверка в отношении указанных в тексте лиц, затем выносится процессуальное решение — возбуждение уголовного дела или отказ.

В тексте письма говорится, что в стране грубо нарушаются права человека. После 2014 года русскоязычное население подвергается дискриминации.

Среди тех, кого Поклонская считает преступниками, президент страны Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и другие политики и чиновники. Депутат Госдумы обвиняет их в госперевороте, создании незаконных вооруженных формирований и совершении терактов, а также бандитизме, массовых беспорядках, публичных подстрекательствах к убийствам, захвате административных зданий и других нарушениях закона.