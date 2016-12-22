В прокуратуре Украины пообещали «с удовольствием пообщаться» с Поклонской

В Генпрокуратуре Украины (ГПУ) готовы «с удовольствием пообщаться» с экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской, написал в Facebook официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.

«Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыму Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-а.», — написал он.

Лысенко добавил, что Генпрокуратура готова «оплатить расходы на проезд и содержание под стражей». «Добро пожаловать!», — заключил представитель ГПУ

Депутат Наталья Поклонская 16 января обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой завести уголовное дело на президента страны Петра Порошенко за дискриминацию и нарушение прав русскоязычного населения. Кроме Порошенко государственными преступниками Поклонская считает экс-премьера Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Валентина Наливайченко и других высокопоставленных чиновников Украины. Поклонская считает их виновными в захвате власти, терактах. массовых беспорядках, подстрекательствам к убийствам и другим преступлениям. В свою очередь, в Киеве Поклонскую обвиняют в государственной измене, так как до присоединения Крыма к России она работала в украинской прокуратуре.



