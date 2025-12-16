 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало кадры подлодки после заявлений Киева об уничтожении

Сюжет
Военная операция на Украине
Военные опровергли уничтожение подлодки в Новороссийске, показав, что она не повреждена. СБУ ранее заявила об атаке на подлодку

Пресс-служба Черноморского флота показала видеозапись с подводной лодкой после сообщения украинской стороны о ее уничтожении, сообщает телеканал «Звезда».

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсий не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — заявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев, опровергнув заявления Киева об успешной диверсии.

Ранее о поражении российской подлодки в Новороссийске заявила Служба безопасности Украины (СБУ). Власти Краснодарского края об атаках на Новороссийск 15 декабря не сообщали.

Минобороны России опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки
Политика
Фото:mod_russia / Telegram

Новороссийск регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске начались 24 сентября. Тогда удар беспилотников пришелся только на офис консорциума, были ранены в том числе двое сотрудников. Морской терминал в Новороссийске был атакован 24 и 25 сентября.

29 ноября украинский морской дрон также атаковал объекты КТК. После этого Минэнерго Казахстана расценило инцидент как недопустимый и опасный для глобальной энергетической безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Новороссийск подлодка Украина Минобороны

