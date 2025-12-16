Минобороны показало кадры подлодки после заявлений Киева об уничтожении

Военные опровергли уничтожение подлодки в Новороссийске, показав, что она не повреждена. СБУ ранее заявила об атаке на подлодку

Пресс-служба Черноморского флота показала видеозапись с подводной лодкой после сообщения украинской стороны о ее уничтожении, сообщает телеканал «Звезда».

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсий не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — заявил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев, опровергнув заявления Киева об успешной диверсии.

Ранее о поражении российской подлодки в Новороссийске заявила Служба безопасности Украины (СБУ). Власти Краснодарского края об атаках на Новороссийск 15 декабря не сообщали.

Новороссийск регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Новороссийске начались 24 сентября. Тогда удар беспилотников пришелся только на офис консорциума, были ранены в том числе двое сотрудников. Морской терминал в Новороссийске был атакован 24 и 25 сентября.

29 ноября украинский морской дрон также атаковал объекты КТК. После этого Минэнерго Казахстана расценило инцидент как недопустимый и опасный для глобальной энергетической безопасности.