Минобороны России опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки

Минобороны опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки в Новороссийске

Попытка Украины устроить диверсию с помощью подводного беспилотника провалилась, ни один корабль или подлодка Черноморского флота не получили повреждений, заявило ведомство

Заявления Киева об уничтожении российской подлодки в Новороссийске не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулев, его слова опубликованы в телеграм-канале Минобороны России. В министерстве отметили, что попытка украинских сил устроить диверсию с помощью подводного беспилотника провалилась.

Ни один корабль или подлодка Черноморского флота не получили повреждений, подчеркнули в российском ведомстве. «Они несут службу в штатном режиме», — заявили там.

Ранее о поражении российской подлодки в Новороссийске заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Власти Краснодарского края об атаках на Новороссийск 15 декабря не сообщали.

