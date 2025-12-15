 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны России опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки

Минобороны опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки в Новороссийске
Сюжет
Военная операция на Украине
Попытка Украины устроить диверсию с помощью подводного беспилотника провалилась, ни один корабль или подлодка Черноморского флота не получили повреждений, заявило ведомство
Фото: mod_russia / Telegram
Фото: mod_russia / Telegram

Заявления Киева об уничтожении российской подлодки в Новороссийске не соответствуют действительности, сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулев, его слова опубликованы в телеграм-канале Минобороны России. В министерстве отметили, что попытка украинских сил устроить диверсию с помощью подводного беспилотника провалилась.

Ни один корабль или подлодка Черноморского флота не получили повреждений, подчеркнули в российском ведомстве. «Они несут службу в штатном режиме», — заявили там.

Ранее о поражении российской подлодки в Новороссийске заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

Турция сообщила о сбитом дроне, летевшем с Черного моря
Политика
Фото:AP / ТАСС

Власти Краснодарского края об атаках на Новороссийск 15 декабря не сообщали.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
Минобороны Новороссийск подводная лодка беспилотники

